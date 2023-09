AirPods Pro 2 Thig a-nis le cùis cosgais USB-C

Tha Apple air ainmeachadh gun tig an AirPods Pro 2 ùr le cùis cosgais USB-C an àite an ceanglaiche Lightning. Tha an t-atharrachadh seo a rèir mar a ghabh Apple ri USB-C mar an ceanglaiche àbhaisteach airson a thoraidhean, a’ toirt a-steach am Mac, iPad, agus Siri Remote.

Chan fhaigh an AirPods Pro 2 iad fhèin ùrachadh bathar-cruaidh sam bith ach bidh iad a-nis co-chòrdail ri cosgais USB-C. Tha seo a’ ciallachadh gun urrainn do luchd-cleachdaidh an aon chàball a chleachdadh gu goireasach gus cosgais a chuir air am Mac, iPad, AirPods, agus an loidhne ùr iPhone 15. A bharrachd air an sin, faodar na AirPods Pro 2 a ghearradh gu dìreach bhon iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, agus iPhone 15 Pro Max.

Do luchd-ceannach a cheannaicheas AirPods Pro 2 ùr, thèid a’ chùis cosgais USB-C a thoirt a-steach don bhogsa. Ach, an aghaidh na bha dùil an toiseach, cha bhith Apple a’ reic a ’chùis cosgais USB-C air leth.

Faodar òrdughan airson an AirPods Pro 2 ùr leis a’ chùis cosgais USB-C a chuir a-steach a-nis, le luchdan gu bhith a’ tòiseachadh air 22 Sultain. Tha prìs an AirPods Pro 2 fhathast aig $249.

Gu h-iomlan, tha an t-ùrachadh seo a’ nochdadh dealas Apple a thaobh a bhith a’ gnàthachadh a thoraidhean leis a’ cheangal USB-C, a’ ceadachadh barrachd goireasachd agus co-chòrdalachd thar innealan.

stòran:

- Tachartas Apple