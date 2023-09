Tachartas cur air bhog Apple 2023: Sùileachadh airson Sreath iPhone 15 agus Barrachd

Thathas an dùil gun tèid an tachartas cur air bhog bliadhnail Apple ris an canar ‘Wonderlust’, a chumail an-diugh, agus tha luchd-dealasach Apple air feadh an t-saoghail a’ feitheamh gu dùrachdach ri foillseachadh an ath-gen sreath iPhone 15, còmhla ri fiosan inntinneach eile. Bidh an Ceannard Tim Cook a’ stiùireadh an tachartais aig Taigh-cluiche suaicheanta Steve Jobs ann an California.

Rè an tachartais, bheir luchd-anailis Apple seachad seallaidhean agus beachdan air na bu chòir a bhith an dùil bho Tachartas Cur air bhog Apple 2023. Bidh mion-sgrùdadh ann air feartan fathann an iPhone 15, a’ toirt a-steach an ath ghinealach de Apple Watch agus goireasan inntinneach eile. Bheir ùrachaidhean beò agus seallaidhean bho Phàirc Cupertino sealladh dha luchd-amhairc air faireachdainn an tachartais.

Is e aon de phrìomh thachartasan an tachartais gun teagamh foillseachadh an t-sreath iPhone 15. Tha aithisgean tràth a 'moladh gum bi am modal bunaiteach iPhone 15 a' cumail suas tomhasan agus cuideam coltach ris an fhear a bh 'ann roimhe, an iPhone 14. Tha dùil gum bi an iPhone 15 Pro beagan nas doimhne ach nas aotroime na am modail roimhe. Thathas an dùil gum bi an iPhone 15 Pro Max, air an làimh eile, nas aotroime agus beagan nas taine na bha roimhe.

A thaobh prìsean, thathas an dùil gum fuirich prìs tòiseachaidh a’ mhodail Pro nas lugha aig $999. Ach, thig leasachaidhean air a choileanadh, a’ toirt a-steach àrdachadh ann an RAM.

Tha fathannan ann cuideachd mu fheartan inntinneach eile, leithid comas iPhone 15 Pro nas aotroime le frèam meadhanach air a dhèanamh le Ìre 5 Titanium. A bharrachd air an sin, tha prothaideachadh ann gum faodadh an ath ghinealach de iPhones gluasad gu càballan cosgais USB-C.

Gus an tachartas cur air bhog Apple Wonderlust fhaicinn beò, tha grunn roghainnean sruthadh aig luchd-amhairc. Faodaidh luchd-aontachaidh Apple TV gleusadh a-steach air na h-innealan aca aig 10: 30f, agus faodaidh daoine nach eil a’ ballrachd an tachartas fhaicinn air duilleag YouTube oifigeil Apple. Air an làimh eile, faodaidh luchd-amhairc an tachartas fhaicinn tro na brobhsairean lìn aca le bhith a’ tadhal air làrach-lìn Apple.

Às deidh a’ phrìomh òraid leis a’ Cheannard Tim Cook, thèid tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air lèirsinn agus amasan Apple, a’ toirt tuigse fharsaing air stiùir a’ chompanaidh.

