iPhone 15 Apple agus Ceann Blàr Laghail Google Dimàirt Naidheachdan na h-Innseachan

Anns na naidheachdan a-màireach, bidh Apple a’ cumail a phrìomh thachartas bliadhnail, far a bheil dùil gun nochd e an iPhone 15 ris an robh dùil agus Sreath 9 Apple Watch. Dìreach an t-seachdain sa chaidh, thuit earrannan na companaidh còrr air 6% mar thoradh air aithrisean gun do chuir Sìona casg air iPhones airson luchd-obrach an riaghaltais agus companaidhean leis an stàit. Tha foillseachadh an iPhone agus Apple Watch ùr a’ tighinn aig àm èiginneach agus Apple a’ feuchainn ri togail-inntinn ath-nuadhachadh agus reic àrdachadh.

Aig an aon àm, tha Google mu choinneimh blàr laghail le Roinn a ’Cheartais (DOJ) mu chasaidean mu monopoly sgrùdadh air-loidhne. Bidh an DOJ a’ taisbeanadh a chùis ann an oidhirp dearbhadh gu bheil Google air ana-cleachdadh a dhèanamh air a phrìomh àite sa ghnìomhachas. Tha a’ chùis-lagha seo an-aghaidh Google na dheuchainn chudromach dha riaghaltas na SA, leis gu bheil iad a’ feuchainn ri lagh 133-bliadhna a chleachdadh gus am fuamhaire teignigeach agus prìomh chluicheadairean eile sa ghnìomhachas a riaghladh.

Bheir toradh an dà thachartas buaidh mhòr air a’ ghnìomhachas teignigeach. Bidh toradh ùr Apple a’ dearbhadh slighe a’ chompanaidh san àm ri teachd, agus iad a’ feuchainn ri suidheachadh fhaighinn air ais mar stiùiriche margaidh ann an gnìomhachas nam fònaichean sgairteil. Air an làimh eile, tha buaidh nas fharsainge aig blàr laghail Google leis an DOJ air riaghladh chompanaidhean mòra teignigeach agus dh’ fhaodadh e fasach a stèidheachadh airson cùisean an-aghaidh earbsa san àm ri teachd.

Gu h-iomlan, tha cinn-naidheachd Dimàirt a’ gealltainn leasachaidhean inntinneach ann an saoghal teicneòlais. Nochdaidh Apple iPhone 15 agus blàr laghail Google na dùbhlain agus na cothroman leantainneach a tha mu choinneamh prìomh chluicheadairean sa ghnìomhachas.

Mìneachaidhean:

- iPhone 15: An tionndadh as ùire de phrìomh fhòn-smart Apple, an dùil a bhith air fhoillseachadh aig prìomh thachartas bliadhnail na companaidh.

- Sreath Apple Watch 9: An dreach as ùire de smartwatch Apple, cuideachd an dùil nochdadh aig a’ phrìomh thachartas.

- Roinn a 'Cheartais (DOJ): Roinn gnìomh feadarail nan Stàitean Aonaichte le uallach airson a bhith a' cur an gnìomh an lagha agus a 'rianachd ceartas.

- Monopoly: A’ tachairt nuair a tha smachd sònraichte aig companaidh singilte air margaidh no gnìomhachas sònraichte, gu tric a’ leantainn gu giùlan an-aghaidh farpais.

- Antitrust: A’ toirt iomradh air laghan agus riaghailtean a tha air an dealbhadh gus casg a chuir air monopolies agus gus farpais chothromach adhartachadh sa mhargaidh.

