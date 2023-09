Soraidh slàn leis an iPhone 13 Mini: Bidh Apple a’ leigeil sìos am fòn as lugha aige

Tha Apple air stad a chuir air an iPhone 13 Mini, às deidh tachartas coltach ris an fhear a bha roimhe, an iPhone 12 Mini. Chaidh am fòn le meud nas lugha a thoirt air falbh bho loidhne-loidhne Apple, a’ fàgail rùm airson an iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 14, iPhone 13, agus an dàrna ginealach iPhone SE (2022).

Fhuair an iPhone 12 Mini, a chaidh a thoirt a-steach ann an 2020, lèirmheasan measgaichte. Fhad ‘s a bha cuid, sgrìobhadair an artaigil seo nam measg, nan luchd-leantainn den mheud teann, bha mòran de luchd-cleachdaidh diombach le beatha a’ bhataraidh agus an scrion cuibhrichte. Mar thoradh air an sin, bha aig Apple ri cinneasachadh an iPhone 12 Mini a lughdachadh 70 sa cheud ann an nas lugha na bliadhna.

Le stad air an iPhone 13 Mini, tha cuid de roghainnean fhathast aig luchd-dealasach sgrion beag. Bidh luchd-reic treas-phàrtaidh agus luchd-giùlan mar Amazon fhathast a’ tabhann an iPhone 13 Mini airson a cheannach. A bharrachd air an sin, tha fònaichean beaga math Android rim faighinn, a bharrachd air an dàrna ginealach iPhone SE a tha càirdeil don bhuidseit, anns a bheil scrion 4.7-òirleach ach aig nach eil cuid de na feartan adhartach a lorgar sa mhodail Mini a chaidh a stad, leithid camarathan dùbailte, MagSafe, bann-leathann 5G ultra-leathann, agus Face ID.

Fhad ‘s a tha Apple air co-dhùnadh gluasad air falbh bho bhith a’ dèanamh fònaichean nas lugha, tha roghainnean eile ann fhathast dhaibhsan as fheàrr leotha inneal teann. Is dòcha gun cuir stad air an iPhone 13 Mini briseadh dùil, ach tha roghainnean fhathast rim faighinn sa mhargaidh dhaibhsan a tha a’ sireadh fòn nas lugha.

Mìneachaidhean:

- iPhone 13 Mini: An dreach nas lugha den iPhone 13, air a thoirt a-steach le Apple anns an raon de fhònaichean sgairteil aca.

- iPhone SE: Modail iPhone a tha càirdeil do bhuidseit le meud sgrion nas lugha, gu tric a’ frithealadh air luchd-cleachdaidh as fheàrr leotha innealan teann.

Stòr: Sheena Vasani, The Verge.