Chan eil dùil ri iPadn ùra bho Apple gu 2024, a rèir an anailisiche Ming-Chi Kuo

Tha anailisiche Apple, Ming-Chi Kuo, air a ràdh nach eil coltas ann gun tèid a’ chompanaidh a-mach modalan iPad ùra sam bith ro dheireadh 2024. Dh’ fhaodadh an naidheachd seo briseadh-dùil a thoirt dhaibhsan a bha an dùil fios iPad ùr a dh’ aithghearr.

Fhad ‘s a chùm Apple an tachartas Wonderlust o chionn ghoirid, bha e ag amas air iPhones ùra fhoillseachadh, Apple Watches, agus is dòcha AirPods. Tha prothaideachadh air moladh gum faodadh ùrachadh iPad tachairt san Dàmhair, a rèir Mark Gurman bho Bloomberg. Thuirt Gurman cuideachd gu bheil dùil ri iPad Air ùraichte a dh’ aithghearr, leis gu robh an ùrachadh mu dheireadh airson a’ mhodail seo tràth ann an 2022. Ach, tha dùil gum bi an ùrachadh nas cudromaiche don iPad Pro, anns am bi sgoltagan M3 agus scrionaichean OLED, air fhoillseachadh an ath-bhliadhna. bliadhna. Thachair an ùrachadh iPad Pro as ùire san Dàmhair 2022.

Chan eil Apple air beachdan oifigeil sam bith a thoirt seachad a thaobh sgaoileadh iPadn ùra.

A bharrachd air an dàil ann an fiosan ùra iPad, dh’ innis Kuo roimhe seo nach biodh an loidhne MacBook Apple uidheamaichte le chips M3 ri fhaighinn am-bliadhna. Tha e comasach gum faod Apple tachartas a chumail tràth ann an 2024 gus an dà chuid iPadn agus Macs ùra a chuir air bhog còmhla, ach chan eil ann ach tuairmeasach.

stòran:

- Jay Peters. “Is dòcha nach leig Apple a-mach iPad ùr gu 2024, arsa an neach-anailis” - The Verge

– Mark Gurman. “MacRumors” - YouTube

