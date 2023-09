Tachartas naidheachd Apple ri thighinn: Dè as urrainn dhuinn a shùileachadh?

Tha Apple ag ullachadh airson an tachartas naidheachd ris an robh dùil, a thèid a chumail aig prìomh oifis a’ chompanaidh ann an Cupertino, California. Fhad ‘s a tha an tachartas iPhone bliadhnail mar as trice air fòcas a chuir air ùrachadh mean air mhean, am-bliadhna tha dùil gun toir Apple a-steach cosgais USB-C air na fònaichean sgairteil aige airson a’ chiad uair. Bhiodh an gluasad seo a rèir reachdas an Aonaidh Eòrpaich o chionn ghoirid ag iarraidh air a h-uile inneal beag taic a thoirt do chìsean USB-C ro 2024.

Le bhith a’ gabhail ri cosgais USB-C chan ann a-mhàin a’ sgioblachadh a’ phròiseas cosgais thar diofar innealan is bhranndan ach cuideachd lughdaicheadh ​​e an àireamh de chargairean is chàbaill a dh’ fheumas luchd-cleachdaidh a bhith a’ strì. Tha luchd-anailis den bheachd gu bheil an t-atharrachadh seo na bhuaireadh mòr air dealbhadh iPhone, ach chan e fear iongantach.

A bharrachd air cosgais USB-C, thathas ag aithris gu bheil am feart “Dynamic Island” aig loidhne-loidhne an iPhone 15, a ’dol an àite an notch air mullach na sgrìn. Thathas an dùil gum bi feartan ùra aig na modalan àrd-ìre iPhone 15 Pro agus 15 Pro Max, a’ toirt a-steach lionsa periscope aghaidh-cùil airson zoom optigeach leasaichte agus còmhdach titanium airson inneal nas aotroime agus nas taine. Thathas an dùil cuideachd gum bi na modailean sin air an cumhachd leis a’ chip A17 as ùire aig Apple, a’ tabhann giollachd nas luaithe agus beatha bataraidh nas fhaide.

Faodaidh an tachartas naidheachd cuideachd ùrachaidhean a thoirt seachad air headset fìrinn mheasgaichte Apple, an Vision Pro, a tha gu bhith air a chuir air bhog ann an 2024. Dh’ fhaodadh Apple feartan ùra agus co-obrachaidhean a lorg airson an toraidh teachdail seo.

A bharrachd air an sin, tha coltas ann gum foillsich Apple na Apple Watches as ùire aige, a’ toirt a-steach an Apple Watch Series 9, còmhla ris na iPhones ùra. Faodaidh a’ chompanaidh cuideachd na AirPods an ath ghinealach aca a thaisbeanadh le cùis cosgais a tha co-chosmhail ri USB-C. Faodar cinn-latha cur air bhog airson siostaman obrachaidh a tha ri thighinn, leithid iOS 17, ainmeachadh cuideachd.

Ach, chan eil dùil gum bi iPadn no coimpiutairean Mac ùra aig an tachartas, leis gu bheil luchd-anailis an dùil gun tig na sanasan sin san Dàmhair. Mar an ceudna, chan eilear an dùil gun leig Apple a-mach inneal fillte gus a bhith a’ farpais ri tairgsean Samsung agus Google.

Ann an geàrr-chunntas, tha an tachartas naidheachd a tha ri thighinn aig Apple a’ gealltainn ùrachaidhean is atharrachaidhean inntinneach, le toirt a-steach cosgais USB-C gu iPhones na phrìomh thachartas. Faodaidh luchd-cleachdaidh cuideachd a bhith a’ coimhead air adhart ri feartan ùra ann an loidhne iPhone 15, a bharrachd air teases airson an headset fìrinn mheasgaichte Vision Pro. Thathas an dùil gun tèid an tachartas a chumail aig prìomh oifis Apple agus thèid a chraoladh beò air an làrach-lìn aca.

