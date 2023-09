Tha iOS 17 a’ toirt a-steach feartan ùra inntinneach: modh cùl-taic, post-guth beò, agus barrachd

Thathas an dùil gum bi iOS 17, an siostam obrachaidh as ùire bho Apple, ri fhaighinn airson luchdachadh sìos poblach air 18 Sultain. Aig tachartas cur air bhog iPhone 15 aig Apple, dh’ainmich a’ chompanaidh gun tàinig iOS 17, a chaidh fhoillseachadh an toiseach aig Co-labhairt Luchd-leasachaidh air feadh an t-Saoghail (WWDC) san Ògmhios.

Faodaidh luchd-cleachdaidh iPhone a bhith a’ coimhead air adhart ri raon de fheartan ùra le sgaoileadh iOS 17. Tha modh StandBy na chur-ris sònraichte, a’ leigeil le luchd-cleachdaidh na iPhones aca atharrachadh gu gleoc ri taobh na leapa nuair a thèid an cur air a thaobh. Bheir am feart Live Voicemail seirbheis tar-sgrìobhaidh feumail, a’ taisbeanadh tar-sgrìobhadh beò de phuist-guth mar a thathas gan clàradh. Tha fèin-cheartachadh agus tar-sgrìobhadh guth cuideachd air leasachaidhean fhaighinn, ag àrdachadh eòlas an neach-cleachdaidh.

A bharrachd air an sin, faodar Siri a chuir an gnìomh a-nis gun a bhith ag ràdh “hey” ro-làimh. A bharrachd air an sin, tha iOS 17 a’ toirt a-steach app Iris ùr, a’ toirt comas do luchd-cleachdaidh stiogairean gnàthaichte a chruthachadh agus Postairean Fios a stèidheachadh. Tha am feart NameDrop a’ comasachadh roinneadh fiosrachaidh conaltraidh gu furasta tro AirDrop le bhith a’ toirt dà inneal iPhone còmhla.

Airson luchd-cleachdaidh iPad, thèid an dreach làn-sgaoilidh de iPadOS 17 a chuir air bhog air 18 Sultain cuideachd. Bidh an t-ùrachadh seo ag àrdachadh eadar-obrachadh widget agus a’ toirt comas do luchd-cleachdaidh na scrionaichean glasaidh aca a phearsanachadh. Tha modalan iPad co-fhreagarrach a’ toirt a-steach an iPad 6mh ginealach, iPad mini 5mh ginealach, iPad Air 3mh ginealach, agus modalan iPad Pro 2na ginealach 12.9-òirleach no nas fhaide air adhart.

Ach, tha e cudromach cuimhneachadh gur dòcha nach bi a h-uile feart iOS 17 ri fhaighinn anns a h-uile dùthaich no sgìre. Tha Apple a’ comhairleachadh luchd-cleachdaidh sùil a thoirt air an làrach-lìn aca airson fiosrachadh sònraichte a thaobh cothrom air feartan.

Gu crìch, tha iOS 17 a’ taisbeanadh feartan ùra inntinneach dha luchd-cleachdaidh iPhone, leithid modh StandBy, Live Voicemail, agus comas-gnìomh Siri leasaichte. Bheir sgaoileadh iPadOS 17 cuideachd leasachaidhean air eòlasan luchd-cleachdaidh iPad. Faodaidh luchd-dealasach Apple a bhith a’ coimhead air adhart ri bhith a’ sgrùdadh nam feartan ùra agus na h-ùrachaidhean sin nuair a bhios na siostaman obrachaidh rim faighinn airson an luchdachadh sìos.

stòran:

– Apple (www.apple.com)

- TechRadar (www.techradar.com)