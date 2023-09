Bidh Apple ag ainmeachadh iPhone 15 agus Apple Watch aig Tachartas Cur air bhog Bliadhnail

Chùm Apple an tachartas cur air bhog iPhone bliadhnail aca aig Apple Park ann an Cupertino, California, a’ nochdadh an iPhone 15 agus iPhone 15 Plus ris an robh dùil. Bha an tachartas cuideachd a’ taisbeanadh an Apple Watch ùr-nodha, a tha air a dhèanamh le 95% titanium.

Is e aon atharrachadh sònraichte ann an raon toraidh Apple an gluasad air falbh bho leathar mar stuth. Thug a’ chompanaidh a-steach grunn bannan is dathan ùra stèidhichte air snàithleach agus plastaig, a’ taisbeanadh an dealas a thaobh a bhith a’ cleachdadh stuthan ath-chuartaichte. Tha an gluasad seo a’ comharrachadh imeachd bhon chiad fhoillseachadh Apple Watch ann an 2014, a chuir cuideam air fasan agus crìochnachadh sòghail mar leathar.

Tha an iPhone 15 agus iPhone 15 Plus a-nis a’ nochdadh an Dynamic Island, feart a chaidh a thoirt a-steach san iPhone 14 Plus roimhe. Tha an teicneòlas taisbeanaidh fiùghantach seo ri fhaighinn an dà chuid air na modalan àrd-ìre agus nas ìsle den iPhone 15.

Chaidh an iPhone 15 fhoillseachadh ann am bhidio ro-shealladh, a’ taisbeanadh na dathan ùra aige: pinc sàmhach, buidhe, uaine, gorm is dubh. Thaisbean Tim Cook, Ceannard Apple, an cur-ris as ùire ri loidhne iPhone.

A thaobh prìsean, bidh prìs an Apple Watch Ultra 2 aig $799, an t-Sreath 9 aig $399, agus an dàrna ginealach SE aig $249.

Tha Apple cuideachd ag atharrachadh a chòmhlain airson an Apple Watch. Le fòcas air seasmhachd àrainneachdail, thug a’ chompanaidh a-steach bannan ùra fighte a tha 100% gun leathar. Cho-obraich Apple leis a’ bhrannd sòghail Hermès air ceithir còmhlain ùra agus dh’ainmich iad co-obrachadh còmhlan leis a’ bhrand aodach spòrs Nike.

Is e an rud as fheàrr den Apple Watch Ultra 2 ùr a chip S9, a leigeas le lorg mionaideach tro ailtireachd bann-leathann dàrna ginealach. Tha taisbeanadh ùr ann a tha comasach air 3,000 nits, 72 uair de bheatha bataraidh, agus 95% titanium ath-chuartaichte.

Chaidh iomairtean àrainneachd Apple a chomharrachadh cuideachd aig an tachartas. Bheachdaich Lisa Jackson, a bha na rianadair aig Buidheann Dìon na h-Àrainneachd agus Ceannard Apple, air dealas na companaidh airson lùth glan agus lughdachadh sgaoilidhean san t-sèine solair aca.

Ann am bhidio mu iomairtean àrainneachd Apple, rinn a ’bhana-chleasaiche Octavia Spencer coltas cameo mar“ Mother Nature, ”còmhla ri Tim Cook agus Lisa Jackson.

Bha fòcas Apple air inntleachd fuadain ri fhaicinn le toirt a-steach an “einnsean neural,” luathadair AI freumhaichte anns na sgoltagan aige. Bidh an teicneòlas seo ag àrdachadh comasan ionnsachaidh innealan fhad ‘s a tha iad a’ dèanamh an fheum as fheàrr de chaitheamh cumhachd, a ’suidheachadh Apple air leth bho farpaisich leithid OpenAI agus Google.

Chaidh feartan ùra airson an Apple Watch ainmeachadh cuideachd, a ’toirt a-steach Double Tap, a leigeas le luchd-cleachdaidh eadar-obrachadh leis an inneal a’ cleachdadh am meur-chlàr agus an òrdag gun a bhith a ’beantainn ris an sgrion. Chaidh feart “Find My iPhone” an Freiceadan a leasachadh cuideachd gus fiosrachadh àite nas cinntiche a thoirt seachad.

Gu h-iomlan, sheall tachartas cur air bhog bliadhnail Apple na h-innleachdan as ùire aige ann am fònaichean sgairteil agus smartwatches, a’ nochdadh dealas a ’chompanaidh a thaobh seasmhachd, AI, agus eòlas luchd-cleachdaidh.

stòran:

- CNBC: [Tiotal artaigil] (URL)

- Apple Inc.: [Tiotal artaigil] (URL)