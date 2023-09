Com-pàirtiche Apple agus AAA gus Taic Ri taobh rathaid le cumhachd saideal a thoirt gu iPhones

Tha Apple air com-pàirteachas ùr ainmeachadh le AAA gus Taic Ri taobh rathaid le cumhachd saideal a thoirt don iPhone 15 agus iPhone 14. Tha am feart seo a’ leudachadh air an SOS Èiginn a th’ ann tro saideal, a chaidh a thoirt a-steach leis an iPhone 14. Leis an t-seirbheis ùr seo, faodaidh luchd-cleachdaidh iPhone a-nis faigh cuideachadh airson trioblaidean càr leithid taidhr rèidh no ruith a-mach à gas nuair a tha iad a-mach à raon fòn cealla.

Nuair a thèid iPhone 14 no iPhone 15 ùr a chuir an gnìomh, gheibh luchd-cleachdaidh dà bhliadhna de chothrom an-asgaidh air SOS Èiginn agus Taic Taobh an Rathaid. Tha na seirbheisean a tha air an toirt seachad tron ​​​​fheart seo air an còmhdach fo theirmean ballrachd AAA airson buill AAA, no rim faighinn air bunait pàighidh-gach-cleachdaidh airson daoine nach eil nam buill.

Gus faighinn chun t-seirbheis Taic Taobh an Rathaid, faodaidh luchd-cleachdaidh dìreach teacsadh gu AAA airson cuideachadh ann an suidheachaidhean èiginneach leithid a bhith glaiste a-mach às a’ chàr aca no a’ ruith a-mach à connadh. Bidh am feart seo a’ cleachdadh Teacs Èiginn Apple tro roghainn saideal nuair nach eil còmhdach ceallach no Wi-Fi ri fhaighinn.

Nuair a chuireas neach-cleachdaidh fios gu AAA airson cuideachadh, nochdaidh ceisteachan goirid air an sgrion gus mion-fhiosrachadh riatanach a chruinneachadh. Faodar am mion-fhiosrachadh sin an uairsin a chuir tro saideal gu AAA, a chuireas teachdaireachd dhìreach chun neach-cleachdaidh agus a chuireas taic chun àite aca. Ach, tha e cudromach toirt fa-near gu bheil feum aig an fheart saideal seo air sealladh soilleir dha na speuran, agus mar sin is dòcha nach obraich e ann an ceàrnaidhean làn choillteach no àiteachan eile le seallaidhean air am bacadh.

Ged nach eil Apple air cosgais SOS Èiginn ainmeachadh às deidh an dà bhliadhna tùsail, tha e na chuideachadh math dha luchd-cleachdaidh iPhone a dh’ fhaodadh a bhith feumach air cuideachadh ann an sgìrean iomallach no suidheachaidhean far nach eil dòighean conaltraidh traidiseanta rim faighinn.

