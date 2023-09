Bidh cuibhreannan Apple ag èirigh air thoiseach air tachartas cur air bhog toraidh

Tha earrannan Apple air àrdachadh fhaicinn ann am malairt ro-mhargaidh fhad ‘s a tha am fuamhaire teignigeach ag ullachadh airson an sreath thoraidhean as ùire aige fhoillseachadh aig tachartas cur air bhog ris a bheil dùil. Thathas an dùil gun tèid an tachartas, leis an tiotal ‘Wonderlust’, a chumail aig Àrainn Apple ann an Cupertino, California agus bidh ùrachaidhean ann thairis air sreath toraidh Apple, a’ toirt a-steach foillseachadh an iPhone 15.

Tha dùil gum bi an tachartas cur air bhog toraidh air a stiùireadh leis a’ Cheannard Tim Cook, a bheir a-steach an ath ghinealach de iPhones suaicheanta Apple. Tha luchd-dealasach Apple agus luchd-cleachdaidh a tha eòlach air teicneòlas air a bhith a’ feitheamh gu dùrachdach ris an tachartas seo, an dòchas sealladh fhaighinn air na feartan ùra agus na leasachaidhean a bhios an iPhone 15 a’ tabhann.

Tha an iPhone air a bhith na phrìomh thoradh airson Apple o chionn fhada, agus tha gach tionndadh ùr a’ toirt dùilean àrda dha. Thathas ag aithris gu bheil grunn fheartan ùr-nodha aig an iPhone 15, a’ toirt a-steach siostam camara leasaichte, pròiseasar nas luaithe, agus beatha bataraidh nas fheàrr. Thathas an dùil gun neartaich na leasachaidhean sin suidheachadh Apple mar stiùiriche ann an gnìomhachas na fònaichean sgairteil.

Mar a bhios an tachartas cur air bhog a’ tighinn dlùth, tha togail-inntinn agus dùil a’ sìor fhàs am measg luchd-tasgaidh agus luchd-cleachdaidh. Dh ’fhaodadh soirbheachas an iPhone 15 buaidh mhòr a thoirt air coileanadh ionmhais Apple agus suidheachadh iomlan a’ mhargaidh.

Gu h-iomlan, tha earrannan Apple a’ sìor fhàs ron tachartas cur air bhog toraidh, a’ nochdadh na h-ìre àrd de dh’ ùidh agus dùil a tha timcheall air na tairgsean as ùire aig a’ chompanaidh. Tha luchd-tasgaidh a’ coimhead gu dùrachdach gus faicinn mar a bhios a’ mhargaidh a’ freagairt air an iPhone 15 agus an cuir e ri soirbheachas leantainneach Apple anns a’ ghnìomhachas teignigeach.

stòran:

- Apple (AAPL) - Faigh Aithisg an-asgaidh