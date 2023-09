Tha luchd-dealasach tech air feadh an t-saoghail air a bhith an dùil gu dùrachdach ri prìomh thachartas Apple san t-Sultain. Gu fortanach, faodaidh tu pàirt a ghabhail anns an othail le bhith a’ sruthadh beò an tachartais air-loidhne. Seo stiùireadh air mar a choimheadas tu air an tachartas ris an robh dùil:

1. Tadhal air Làrach-lìn Oifigeil Apple: Tòisich le bhith a 'seòladh gu làrach-lìn oifigeil Apple. Anns an roinn “tachartasan ubhal”, gheibh thu sruth beò den tachartas. Dìreach cliog air a ’cheangal gus faighinn chun t-sruth agus faigh tlachd às a’ phrìomh thachartas ann an àm fìor.

2. Thoir sùil air Sianal YouTube Apple: Bidh Apple cuideachd a’ sruthadh beò an tachartas air an t-sianal YouTube aige. Mas fheàrr leat a bhith a’ coimhead tro YouTube, tadhail air an t-sianal agus dèan cinnteach gun tionndaidh thu fiosan gus nach caill thu ùrachadh sam bith.

3. Cleachd an Apple TV App: Ma tha Apple TV agad, gheibh thu cothrom air an t-sruth bheò tro app Apple TV. Fosgail an aplacaid agus coimhead airson sruth beò an tachartais. Leigidh seo leat am prìomh thachartas fhaicinn bho chomhfhurtachd an t-seòmair-suidhe agad air scrion nas motha.

Le bhith a’ leantainn nan ceumannan sìmplidh seo, faodaidh tu èisteachd ri prìomh thachartas Apple san t-Sultain ge bith càite a bheil thu. Cum suas ris na sanasan toraidh as ùire, adhartasan teicneòlais, agus naidheachdan inntinneach bho Apple.

Mìneachaidhean:

- Prìomh Tachartas: Taisbeanadh no fios le Apple a sheallas toraidhean ùra, ùrachadh bathar-bog, agus teicneòlas ùr-ghnàthach.

- Sruth beò: Craoladh tachartas ann an àm fìor thairis air an eadar-lìn, a’ leigeil le luchd-amhairc an tachartas fhaicinn mar a thachras e.

stòran:

- Làrach-lìn oifigeil Apple

- Sianal YouTube Apple

- App Apple TV