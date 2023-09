Eilean fiùghantach Apple: A bheil e riatanach?

Ann an artaigil o chionn ghoirid, tha a 'cheist air a thogail mu cho riatanach' sa tha feart Eilean Dynamic Apple. Tha an t-ùghdar ag argamaid nach eil Apple air adhbhar làidir a thoirt seachad airson am feart seo a bhith ann.

Tha Eilean Dynamic na fheart a leigeas le luchd-cleachdaidh cruth nan scrionaichean dachaigh aca a ghnàthachadh air innealan Apple. Thathas an dùil eòlas cleachdaiche nas pearsanta agus nas sùbailte a thoirt seachad. Ach, tha an t-ùghdar ag argamaid nach eil Apple air innse gu h-èifeachdach carson a tha feum air an fheart seo.

A rèir an ùghdair, chan eil Apple air sealltainn mar a tha Dynamic Island a’ leasachadh cruth an sgrion dachaigh a th’ ann mar-thà. Tha an t-ùghdar ag ràdh gu bheil an cruth gnàthach mar-thà obrachail agus furasta a chleachdadh, agus tha e a’ ceasnachadh carson a bhiodh feum aig luchd-cleachdaidh air a’ chomas a ghnàthachadh. A bharrachd air an sin, tha an t-ùghdar ag argamaid gu bheil Dynamic Island a’ toirt iom-fhillteachd neo-riatanach don eadar-aghaidh cleachdaiche.

Tha an artaigil a’ moladh gum feum Apple fìreanachadh nas soilleire a thoirt seachad airson gu bheil Eilean Dynamic ann. Tha an t-ùghdar den bheachd gum bu chòir dha Apple mìneachadh mar a leasaicheas am feart seo eòlas an neach-cleachdaidh agus a dhèiligeas e ri cùisean sam bith le cruth gnàthach sgrion dachaigh.

Gu h-iomlan, tha an artaigil a’ togail cheistean cudromach mu cho riatanach sa tha feart Eilean Dynamic Apple. Tha e a 'cur cuideam air an fheum air Apple a bhith a' conaltradh gu h-èifeachdach mu luach agus buannachdan an fheart seo don luchd-cleachdaidh aige.

stòran:

- Neo-iomchaidh