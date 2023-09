Bha dùil aig Apple ri loidhne ùr iPhone fhoillseachadh le USB-C Charger

Thathas an dùil gun ainmich Apple an loidhne ùr iPhone aca an-diugh, a thathar an dùil a bhios a’ nochdadh atharrachadh bho Lightning gu puirt charger USB-C. Tha an gluasad seo a’ tighinn às deidh connspaid leis an Aonadh Eòrpach (AE), a tha air òrdachadh gum feum a h-uile inneal beag, fònaichean nam measg, a bhith co-chòrdail ri càbaill cosgais USB-C ro dheireadh na h-ath-bhliadhna. Tha an EU ag argamaid gun lughdaich an t-atharrachadh seo sgudal agus gun sàbhail e airgead dha luchd-cleachdaidh.

Tha Apple air a bhith ag argamaid roimhe seo gu bheil an càball Lightning aige nas tèarainte na chargers USB-C, a tha mar-thà air an cleachdadh le companaidhean farpaiseach leithid Samsung. Ach, tha a' chompanaidh a-nis a' cumail ri riatanas an EU. Thathas an dùil gun tèid na modalan iPhone ùra fhoillseachadh aig tachartas Wonderlust Apple, a tha mar as trice an àm den bhliadhna nuair a thèid iPhones ùra a thoirt a-steach.

Tha an naidheachd seo a’ tighinn aig àm nuair a tha Apple an aghaidh reic iPhone a tha a’ crìonadh air sgàth prìsean nas àirde. Tha luchd-ceannach a’ roghnachadh dàil a chuir air ùrachadh gu modalan nas ùire. A bharrachd air an sin, tha a’ chompanaidh a’ dèiligeadh ri teannachadh dioplòmasach eadar na Stàitean Aonaichte agus Sìona. Tha aithisgean a' moladh gu bheil riaghaltas Shìona a' toirmeasg seirbheisich chatharra bho bhith a' cleachdadh fònaichean Apple.

Tha luchd-anailis a’ dèanamh a-mach gur e an tionndadh gu USB-C prìomh fhòcas fios Apple. Tha Yory Wurmser, Prìomh Neach-anailis aig Insider Intelligence, den bheachd gum bi tachartas an latha an-diugh cuideachd a’ nochdadh modalan ùra Apple Watch agus AirPod, ach is e an iPhone 15 an sgaoileadh as cudromaiche don chompanaidh. Tha luchd-poileasaidh an EU den bheachd gun dèan toirt a-steach charger cumanta beatha nan Eòrpaich a dhèanamh nas sìmplidhe agus cuir às don fheum air cargairean nach eil air an cleachdadh, agus mar thoradh air sin sàbhalaidhean cosgais de € 250 millean sa bhliadhna do luchd-cleachdaidh.

Ged a dh ’fhaodadh gum bi draghan aig cuid de luchd-cleachdaidh mun atharrachadh càball, tha luchd-anailis mar Avi Greengart bho Techsponential a’ ro-innse gum bi luchd-cleachdaidh taobh a-staigh ginealach a ’gabhail ris agus ag atharrachadh a rèir na h-ìre ùr. Thathas an dùil cuideachd gun tog Apple prìsean air na modalan Pro aige còmhla ri leasachaidhean air camarathan iPhone agus chips.

Tha an lùghdachadh o chionn ghoirid ann an reic iPhone, a bha a’ dèanamh suas faisg air leth de theachd a-steach iomlan Apple, air draghan a thogail. Tha cuingealachaidhean riaghaltas Shìona air iPhones aig oifisean an riaghaltais agus buidhnean le taic stàite cuideachd air buaidh a thoirt air earrannan Apple agus faireachdainn margaidh. Ach, tha luchd-anailis mar Dan Ives à Wedbush den bheachd gu bheil Apple air roinn mhòr den mhargaidh fhaighinn ann an Sìona agus tha iad an dùil nach toireadh casg sam bith buaidh ach air bloigh bheag de reic iPhone san dùthaich.

Mìneachaidhean:

- Puirt charger dealanach: Na puirt cosgais seilbh a bhios innealan Apple a ’cleachdadh.

- USB-C: Port cosgais uile-choitcheann a tha gu bhith na inbhe gnìomhachais airson mòran innealan dealanach.

- Aonadh Eòrpach (AE): Aonadh poilitigeach agus eaconamach de 27 ball-dhùthchannan suidhichte san Roinn Eòrpa.

- Càbaill cosgais USB-C: Tha càbaill USB-C, ris an canar cuideachd USB Type-C, nan càbaill a ghabhas tionndadh a tha comasach air cumhachd agus dàta a ghluasad.