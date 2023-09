Tachartas Apple 2023: Sreath ùr iPhone 15 agus barrachd ri chuir air bhog

Thathas an dùil gun nochd Apple an t-sreath iPhone 15 ris an robh dùil aig tachartas Wonderlust an-diugh. Thèid an tachartas a chraoladh beò bho phrìomh oifis Apple ann an Cupertino agus tha dùil gum bi grunn phrìomh thoraidhean ann a thèid a chuir air bhog, nam measg Apple Air Pods agus uaireadairean ginealach ùr.

Tha am facal “iongantas” a’ toirt iomradh air a’ mhiann a bhith ann an staid iongantach, a rèir Urban Dictionary. Tha e coltach gu bheil Apple airson an luchd-cleachdaidh aige a chumail ann an staid iongantach leis na tha de dh’ fhiosan ùra san amharc am-bliadhna.

Nochdaidh an tachartas cuideachd na cinn-latha foillseachaidh oifigeil airson iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, agus tvOS 17, a chaidh ainmeachadh roimhe seo aig tachartas WWDC 23 aig a’ chompanaidh san Ògmhios.

Gu traidiseanta, tha tachartas Sultain Apple glèidhte airson prìomh chuirmean bathar-cruaidh, gu sònraichte an loidhne iPhone as ùire. Am-bliadhna, bidh an t-sreath iPhone 15 a’ toirt a-steach an iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, agus iPhone 15 Pro Max.

Tuairmeas timcheall an iPhone 15 Pro Max

Mhol cuid de prothaideachadh gum faodadh Apple an iPhone 15 Pro Max ath-bhranndadh mar mhodal “Ultra” mar thoradh air a bhith a ’toirt a-steach port cosgais USB-C. Ach, tha e coltach nach tachair an t-atharrachadh seo am-bliadhna. Tha Apple ainmeil airson na chuir e iongnadh air agus dh’ fhaodadh e sanasan ris nach robh dùil a dhèanamh tron ​​​​tachartas.

Mar a choimheadas tu air an iPhone 15 air bhog beò?

Gus coimhead air tachartas sònraichte Apple's Wonderlust, is e am prìomh dhòigh tro app Apple TV. Ged is dòcha nach bi liosta an tachartais ri fhaighinn air an aplacaid ro-làimh, mar as trice bidh Apple ga chur ris air latha an tachartais. Dèan cinnteach gun dèan thu cinnteach airson liosta an tachartais air latha an tachartais. Tha an app Apple TV ruigsinneach air raon farsaing de dh’ innealan, a’ leigeil le luchd-cleachdaidh gleusadh a-steach a’ cleachdadh na h-innealan sruthadh as fheàrr leotha.

