Apple gu bhith ag ainmeachadh Modalan iPhone Ùra agus Barrachd aig Prìomh Tachartas

Tha Apple ag ullachadh airson an raon as ùire de mhodalan iPhone fhoillseachadh rè a phrìomh thachartas ris an robh dùil, leis an tiotal “Wonderlust.” Tha an tachartas clàraichte airson Dimàirt aig 10m PT agus thèid a chraoladh beò airson luchd-èisteachd air feadh an t-saoghail. Còmhla ris na iPhones ùra, faodaidh Apple cuideachd Apple Watch ùr fhoillseachadh agus ùrachaidhean a thoirt seachad air an headset Vision Pro VR a tha ri thighinn.

Tha fathannan a’ moladh gun toir Apple a-steach ceithir modalan iPhone an ath ghinealach: an iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, agus iPhone 15 Pro Max. Gu sònraichte, thathas an dùil gum bi na modalan “Pro” a ’nochdadh atharrachadh bho fhrèamaichean stàilinn gun staoin gu frèaman titanium nas aotroime agus a dh’ fhaodadh a bhith nas taine. Fhad ‘s a tha prothaideachadh ann mu mar a choimheadas e, thèid mion-fhiosrachadh a chumail fo chòmhdach gus a’ cho-labhairt.

Is e aon atharrachadh mòr a tha Apple dualtach ainmeachadh an tionndadh bhon phort Lightning seilbh aige gu port USB-C ris an deach gabhail nas fharsainge. Tha an gluasad seo air a stiùireadh le riaghailtean an EU agus dh’ fhaodadh buaidh a bhith aige air mar a bhios luchd-ceannach iPhone san àm ri teachd an sàs leis na h-innealan aca. Tha e fhathast ri fhaicinn mar a bhios Apple a’ taisbeanadh agus a’ fìreanachadh an atharrachaidh seo don luchd-ceannach aige.

A bharrachd air an fhoillseachadh iPhone, is dòcha gun gabh Apple an cothrom tionndadh ùr den Apple Watch fhoillseachadh. Tha eachdraidh aig a’ chompanaidh ann a bhith ag ùrachadh an inneal caitheamh mòr-chòrdte aca gach bliadhna, ged a tha mion-fhiosrachadh mun Apple Watch ùr fhathast gann.

A bharrachd air an sin, dh’ fhaodadh Apple suathadh goirid air an Vision Pro, an headset brìgheil ris an robh dùil. Leis an tachartas iPhone a’ tarraing mòran aire, cha bhiodh e na iongnadh nan tug Apple seachad fiosrachadh às ùr mu adhartas an Vision Pro mus tèid a chuir air bhog an ath-bhliadhna.

Gus sùil a thoirt air sruth beò den phrìomh thachartas, faodaidh luchd-amhairc faighinn thuige gu dìreach air làrach-lìn oifigeil Apple no tro YouTube. Bidh an tachartas ri fhaighinn air sruth beò YouTube, agus bidh an app Apple TV a’ taisbeanadh an tachartas beò a bharrachd air an fheadhainn a bh’ ann roimhe dhaibhsan as fheàrr leotha Apple TV a chleachdadh.

Le bhith a’ foillseachadh mhodalan ùra iPhone, ùrachaidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann don Apple Watch, agus lèirsinn mu leasachadh an headset Vision Pro VR, tha prìomh thachartas Apple a’ gealltainn taisbeanadh inntinneach de na h-innleachdan agus na tairgsean as ùire aig a’ chompanaidh.

