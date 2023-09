Sreath iPhone 15: Prìs, ùrachadh, agus fathannan

Thathas an dùil gun nochd Apple an loidhne iPhone 15 aige aig an tachartas “Wonderlust” an-diugh, agus tha grunn aoidion agus fathannan air nochdadh a thaobh prìsean mhodalan iPhone 15 Pro. A rèir nan stòran sin, chì na modalan iPhone 15 Pro agus iPhone 15 Pro Max àrdachadh mòr ann am prìsean an taca ri modalan na bliadhna an-uiridh. Tha dùil gum bi an àrdachadh prìse as àirde aig an iPhone 15 Pro Max.

Tha fathannan a’ moladh gun tèid na modalan vanilla iPhone 15 agus iPhone 15 Plus a chuir air bhog aig an aon phrìs ris an fheadhainn a bh’ ann roimhe, ach tha cuid de aithisgean a’ nochdadh gum faodadh àrdachadh beag ann am prìsean a bhith ann. Air an làimh eile, thathas ag aithris gum faigh an iPhone 15 Pro Max an àrdachadh prìsean as cas còmhla ris an ùrachadh as motha, a tha a ’toirt a-steach lionsa camara ann an stoidhle periscope agus chassis titanium.

Tha fiosrachadh ùr bho Macrumors a’ moladh nach bi àrdachadh ann am prìsean airson na modalan neo-pro iPhone 15. Thathas an dùil gun tòisich am modal bunaiteach den iPhone 15 aig $ 799, an aon phrìs ris an iPhone 14 an-uiridh. Anns na h-Innseachan, chaidh prìs a’ mhodail bhunaiteach a shuidheachadh aig Rs 79,900, agus tha coltas ann gum fuirich e mar a bha e am-bliadhna.

Thathas ag ràdh gu bheil modalan iPhone 15 Pro a’ nochdadh ùrachadh dealbhaidh leithid bezels nas taine agus lùbte, a bharrachd air frèam titanium ùr gus a dhol an àite a ’chassis stàilinn gun staoin. Tha fathannan ann mu phutan “balbh” ath-dhealbhaichte a dh’ fhaodadh a bhith na phutan Gnìomh coltach ris an Apple Watch Ultra. Dh’ fhaodadh an t-atharrachadh seo a dhol an àite a’ phutan toggle taobh a chithear ann an ginealaichean de iPhones roimhe.

Tha dùil gum faic an iPhone 15 Pro àrdachadh ann am prìs de $100, a’ tòiseachadh aig $1099 anns na SA. Dh ’fhaodadh seo leantainn gu àrdachadh prìsean co-dhiù Rs 10,000 anns na h-Innseachan. Thathas ag aithris gu bheil an àrdachadh prìse as àirde aig an iPhone 15 Pro Max super-premium, le prìs tòiseachaidh comasach de $ 1299 anns na SA.

