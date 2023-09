Bidh Apple a’ nochdadh Sreath 9 Apple Watch ùr le feartan leasaichte

Chùm Apple an tachartas ris an robh dùil ris an-diugh, a’ toirt a-steach raon de thabhartasan bathar-cruaidh ùr. B’ e prìomh thachartas an tachartais foillseachadh an cur-ris as ùire ris an loidhne caitheamh aca, an Apple Watch Series 9.

Tha an smartwatch ùr air a stiùireadh leis a’ chip S9 ùr-nodha, anns a bheil àrdachadh 60% ann an coileanadh agus GPU 30% nas luaithe an taca ris an fhear a bh’ ann roimhe. Thug Deidre Caldbeck, stiùiriche Margaidheachd Bathar Apple Watch, iomradh air mar an “chip faire as cumhachdaiche fhathast.”

Is e aon de na prìomh leasachaidhean ann an Sreath 9 deachdaireachd leasaichte, a chaidh àrdachadh suas ri 25%. Nì an leasachadh seo òrdughan gutha agus eadar-obrachadh le Siri eadhon nas fhasa do luchd-cleachdaidh.

Tha an t-sreath 9 a’ toirt a-steach grunn fheartan ùra inntinneach. Faodaidh luchd-cleachdaidh a-nis faighinn gu dàta slàinte le Siri, a’ ceadachadh sgrùdadh goireasach air am fallaineachd agus am sunnd. Tha feart eile ris an canar Name Drop a’ toirt comas do luchd-cleachdaidh fiosrachadh pearsanta a cho-roinn le luchd-cleachdaidh eile faisg air làimh aig a bheil cuideachd Sreath Apple Watch 9. A bharrachd air an sin, tha am feart Double Tap a’ leigeil le luchd-cleachdaidh smachd a chumail air gnìomhan an uaireadair le bhith a’ cnagadh air a’ mheur-chlàr agus an òrdag air an làimh a bhios iad a’ caitheamh an faire.

Tha Apple cuideachd air soilleireachd an taisbeanaidh a dhùblachadh, a’ dèanamh cinnteach gum bi faicsinneachd nas fheàrr eadhon ann an solas soilleir na grèine. Is e cur-ris practaigeach eile an comas do iPhone a phutadh gu dìreach bhon uaireadair, ga dhèanamh nas fhasa am fòn agad a lorg nuair a thèid e air chall.

Ann an naidheachdan eile, tha prothaideachadh agus molaidhean air a bhith ann gum bi an iPhone as ùire uidheamaichte le ceanglaiche USB-C. Ged nach deach seo a dhearbhadh gu h-oifigeil, tha stòran sèine solair agus aithisgean o chionn ghoirid a’ moladh gum faodadh Apple a bhith a’ dèanamh an tionndadh. Dh’ fhuasgladh an t-atharrachadh seo astaran cosgais nas luaithe agus co-chòrdalachd nas fheàrr le innealan USB-C eile.

Tha na sanasan inntinneach seo bho thachartas Apple a’ nochdadh an dealas airson a bhith a’ putadh crìochan teicneòlais, a’ lìbhrigeadh thoraidhean ùr-ghnàthach a chuireas ri eòlas an neach-cleachdaidh.

