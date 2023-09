Solaraiche Apple Foxconn gu bhith air a dhèanamh anns na h-Innseachan iPhone 15, a’ leudachadh cinneasachadh nas fhaide na Sìona

Thathas an dùil gun tòisich solaraiche Apple Foxconn a’ lìbhrigeadh an iPhone 15 Made in India dìreach seachdainean às deidh na fònaichean sgairteil a chuir a-mach à factaraidhean Sìneach. Tha an gluasad seo le Apple mar phàirt de dh’ iomairt ioma-bliadhna gus an saothrachadh aca iomadachadh taobh a-muigh Sìona agus gus so-leòntachd an t-sèine solair a lughdachadh. Chan e a-mhàin gun cuidich co-chruinneachadh iPhones anns na h-Innseachan Apple gus na comasan saothrachaidh aige a leudachadh ach cuideachd lughdaichidh e na mì-chinnt ann am malairt air adhbhrachadh le teannachadh eadar Washington agus Beijing.

Bidh àite deatamach aig goireas Foxconn ann an Sriperumbudur, Tamil Nadu, ann a bhith a’ comasachadh lìbhrigeadh nan aonadan iPhone as ùire. Ach, bidh cinneasachadh iPhone 15 anns na h-Innseachan an urra ri na tha ri fhaighinn de cho-phàirtean, a gheibhear gu sònraichte tro in-mhalairt, a bharrachd air a bhith ag àrdachadh loidhnichean toraidh aig goireas Foxconn faisg air Chennai.

A bharrachd air Foxconn, tha dùil cuideachd gun tòisich solaraichean Apple eile a tha ag obair anns na h-Innseachan, leithid Pegatron Corp. agus goireas Wistron Corp. a dh’ aithghearr le Tata Group, air co-chruinneachadh iPhone 15. Neartaichidh seo tuilleadh làthaireachd saothrachaidh Apple anns na h-Innseachan.

Thathas an dùil gun tèid an iPhone 15 a chuir air bhog an-diugh aig tachartas Wonderlust, còmhla ri fiosan eile a’ toirt a-steach an t-sreath ùr Apple Watch agus Apple AirPods. Thathas an dùil gum bi cùl glainne agus taobhan alùmanum anns na modalan iPhone 15 agus 15 Plus, agus bhiodh na dreachan àrd-ìre Pro ag atharrachadh gu dealbhadh titanium, gan dèanamh nas seasmhaiche agus nas aotroime.

Gu h-iomlan, tha co-dhùnadh Apple iPhones a dhèanamh anns na h-Innseachan na ghluasad ro-innleachdail gus an t-sèine solair aca iomadachadh agus an eisimeileachd air Sìona a lughdachadh. Le bhith a’ leudachadh a chuid saothrachaidh taobh a-muigh Sìona, tha Apple ag amas air dèanamh cinnteach à solar nas seasmhaiche agus nas tèarainte de na toraidhean riatanach aige.

