Bidh Apple a’ nochdadh loidhne iPhone 15 aig Tachartas Wonderlust

Tha Apple air an t-sreath iPhone 15 ris an robh dùil a chuir air bhog aig tachartas Wonderlust. Thug an tachartas, a thèid a chraoladh bhon oifis stèidhichte ann an Cupertino aig Apple, a-steach ceithir iPhones ùra - an iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, agus iPhone 15 Pro Max.

Is e aon de na prìomh atharrachaidhean san t-sreath iPhone 15 an gluasad gu taic USB Type-C. Thathas ag aithris gu bheil an gluasad seo mar thoradh air riaghailtean an EU a tha a’ tagradh airson ceanglaichean innealan àbhaisteach. Ged a dh ’fhaodadh gum bi astaran cosgais cuibhrichte aig modalan àbhaisteach iPhone 15 le càballan le teisteanas Apple a dh’ fheumar, bheir an iPhone 15 Pro agus Pro Max astaran gluasad dàta nas luaithe.

A thaobh dealbhadh, tha dùil gum bi cùl glainne agus taobhan alùmanum anns na modalan iPhone 15 agus 15 Plus. Air an làimh eile, thig na dreachan Pro àrd-ìre le dealbhadh titanium, gan dèanamh nas seasmhaiche agus nas aotroime. Bidh na modalan Pro cuideachd air an cumhachd leis an chipset A17 ùr, a’ leantainn gu coileanadh nas fheàrr agus beatha bataraidh.

Thathas an dùil gun leig Apple a-mach ùrachaidhean dha na loidhnichean faire aige, a’ toirt a-steach an Apple Watch Series 9 agus Apple Watch Ultra. Bidh na h-uaireadairean sin a’ nochdadh cuid de dh’ atharrachaidhean dealbhaidh bunaiteach fhad ‘s a chumas iad an aon shealladh iomlan ri modalan na bliadhna an-uiridh.

Is e naidheachd inntinneach eile am plana aig Apple gus na goireasan dealanach aca a thionndadh gu USB-C. Bidh an AirPods Pro mòr-chòrdte mar aon de na ciad thoraidhean a nì an eadar-ghluasad seo. Tha Apple cuideachd an dùil cosgais USB-C a thoirt a-steach airson na AirPods cunbhalach agus AirPods Max anns a’ bhliadhna a tha romhainn.

A bharrachd air an sin, nochdaidh Apple na clàran fuasglaidh airson iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, agus tvOS 17, a chaidh fhoillseachadh roimhe seo aig tachartas WWDC 23 aig a’ chompanaidh san Ògmhios.

Gu h-iomlan, tha tachartas Wonderlust Apple a’ gealltainn adhartasan inntinneach anns na tairgsean iPhone, faire agus accessory aige, agus aig an aon àm a ’dèiligeadh ri cuideaman riaghlaidh agus a’ leasachadh eòlas luchd-cleachdaidh.

Mìneachaidhean:

- USB Type-C: Ceangal àbhaisteach agus eadar-aghaidh càball a leigeas le gluasad dàta nas luaithe agus lìbhrigeadh cumhachd.

- Riaghailtean an EU: Riaghailtean air an suidheachadh leis an Aonadh Eòrpach gus dèanamh cinnteach à co-chòrdalachd agus cunbhalachd ann an ceanglaichean innealan.

- A17 chipset: A ’chip pròiseasar a thathas a’ cleachdadh san t-sreath iPhone 15 Pro, a tha ainmeil airson a choileanadh nas fheàrr agus èifeachdas lùtha.

