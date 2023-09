Lineup ùr iPhone 15 air fhoillseachadh le Apple le gearraidhean prìsean airson luchd-cleachdaidh Èireannach

Tha Apple air an loidhne as ùire de iPhones agus uaireadairean snasail fhoillseachadh gu h-oifigeil, le foillseachadh raon iPhone 15 agus Sreath Apple Watch 9. Fhad ‘s a tha am fuamhaire tech air prìsean a iPhones àrdachadh anns na SA, gheibh luchd-cleachdaidh Èireannach lasachadh. Bidh an iPhone 15 Pro a’ tòiseachadh aig € 1,239, gearradh prìs € 100 bho mhodail na bliadhna an-uiridh. Tòisichidh an iPhone 15 aig € 979, an taca ri € 1,029 bliadhna air ais. Tha prìs an iPhone 15 Plus cuideachd air a lughdachadh gu € 1,129 bho € 1,179.

Tha Apple ag amas air eòlas iomlan an neach-cleachdaidh a leasachadh leis na h-innealan ùra aige, a dh’ aindeoin na dùbhlain a tha an lùib na h-èiginn cosgais bith-beò a th’ ann an-dràsta. Tha na iPhones ùra a’ gealltainn càileachd gairm nas fheàrr, togail dhealbhan, agus gabhail ri port cosgais USB àbhaisteach. Bidh putan gnìomh gnàthaichte anns na modalan iPhone 15 Pro, agus bidh dealbhadh titanium nas seasmhaiche agus siostam camara nas cumhachdaiche aig an iPhone 15 Pro.

Bidh an raon iPhone 15 uidheamaichte leis a’ chip A16, agus bidh a’ chip A17 leasaichte aig na modalan Pro. Tha an iPhone 15 cuideachd air gabhail ris a’ cheangal USB C airson cosgais agus gluasad dàta, a rèir ceann-latha an EU airson cìsean àbhaisteach ro 2024. A bharrachd air an sin, tha Apple air comasan saideal èiginneach an iPhone a leudachadh, a’ cur Taic ri taobh an rathaid tro saideal.

Tha Apple cuideachd air Sreath 9 Apple Watch a thoirt a-steach, anns a bheil gnìomh smachd gluasad-bodhaig, giullachd iarrtasan Siri air an uaireadair fhèin, agus amalachadh nas fheàrr leis an HomePod. Tha a’ chompanaidh a’ leantainn air adhart a’ toirt prìomhachas do sheasmhachd, le oidhirpean air cuir às do phlastaig bho phacaid, a’ cleachdadh stuthan ath-chuartaichte 100%, agus an urra ri stòran lùtha glan, ath-nuadhachail.

stòran:

- anailisiche PP Foresight Paolo Pascatore

- Sanas oifigeil Apple

Mìneachaidhean:

- USB C: Ceangal bus sreathach uile-choitcheann a thathas a’ cleachdadh gu cumanta airson cosgais agus gluasad dàta ann an innealan dealanach.

- chips A16 agus A17: A’ toirt iomradh air na pròiseasairean a thathas a ’cleachdadh ann an innealan Apple, le A17 mar an dreach as ùire agus nas cumhachdaiche.

- Comasan saideal èiginneach: Comas inneal ceangal ri lìonra saideal airson conaltradh agus cuideachadh ann an suidheachaidhean èiginneach.