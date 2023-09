A rèir The Information, thèid sgoltagan Apple, air an dèanamh le Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), a dhèanamh anns an fhactaraidh ùr ann am Phoenix, Arizona, mar a chaidh ainmeachadh le Ceannard Apple Tim Cook. Ach, feumar na sgoltagan sin a chuir air ais gu Taiwan airson an co-chruinneachadh leis nach eil na goireasan riatanach aig an fhactaraidh ann an Arizona airson na sgoltagan nas adhartaiche a phacadh.

Is e pacadh an ìre mu dheireadh de dhèanamh chip, far a bheil na pàirtean air an cruinneachadh taobh a-staigh taigheadas gus astar agus èifeachdas cumhachd àrdachadh. Ged a ghabhas sgoltagan airson iPadn agus Macs a phacaigeadh taobh a-muigh Taiwan, feumaidh sgoltagan an iPhone a bhith air an cruinneachadh san dùthaich. Tha an dòigh pacaidh seo air a bhith air a chleachdadh le Apple bho 2016.

A bharrachd air Apple, tha teachdaichean eile aig TSMC cuideachd leithid NVIDIA, AMD, agus Tesla, agus feumar na modalan chip aca, a’ toirt a-steach H100 aig NVIDIA, a chuir air ais gu Taiwan airson pacadh. Thathas ag aithris gu bheil am pasgan adhartach a thèid a chleachdadh air an iPhone air a chleachdadh le Google airson na fònaichean Pixel aige san àm ri teachd cuideachd.

Tha riaghaltas na SA, tro Achd CHIPS, air maoineachadh susbainteach a chuir an dàrna taobh gus saothrachadh chip a bhrosnachadh anns na SA agus gus earbsa a lughdachadh air solaraichean thall thairis. Tha an gluasad seo ag amas air gnìomhachas semiconductor na SA a bhrosnachadh am measg teannachadh le Sìona an aghaidh Taiwan.

Fhad ‘s a tha an riaghaltas air prògram Saothrachadh Pacaidh Adhartach Nàiseanta a stèidheachadh gus pacadh chip a thoirt dha na SA, tha e a’ faighinn mòran nas lugha de mhaoineachadh an taca ri saothrachadh chip. Thuirt Institiud nan Cuairtean Clò-bhuailte gu bheil seo a’ nochdadh dìth prìomhachais airson pacadh. Chan eil planaichean aig TSMC goireasan pacaidh a thogail anns na SA air sgàth nan cosgaisean àrda a tha na lùib agus tha coltas ann gun toir iad dòigh pacaidh sam bith san àm ri teachd ann an Taiwan.

