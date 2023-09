San artaigil seo, nì sinn sgrùdadh air na prìomh aplacaidean iPhone an-asgaidh agus pàighte anns na SA. Bidh na h-aplacaidean sin a’ tabhann grunn fheartan agus a’ frithealadh air diofar ùidhean agus feumalachdan.

Am measg nam prìomh aplacaidean iPhone an-asgaidh anns na SA, tha aon app sònraichte Temu: Shop Like a Billionaire. Tha Temu a’ leigeil le luchd-cleachdaidh ceannach airson stuthan sòghail agus eòlas fhaighinn air dòigh-beatha billeanair. Is e app mòr-chòrdte eile YouTube TV, a tha a’ tabhann raon farsaing de shusbaint sruthadh airson luchd-cleachdaidh a mhealtainn. Bidh TikTok, a tha ainmeil airson na bhideothan goirid viral aige, cuideachd a ’dèanamh an liosta.

Air an làimh eile, tha na h-aplacaidean iPhone le pàigheadh ​​​​as àirde anns na SA a’ toirt a-steach Minecraft, geama mòr-chòrdte a leigeas le cluicheadairean an saoghal fhèin a chruthachadh. Is e aplacaid pàighte eile a th’ ann an Geometry Dash a tha a’ cothlamadh ceòl agus cluiche stèidhichte air sgil. Tha dreach didseatach aig a’ gheama bùird ainmeil, MONOPOLY, cuideachd airson luchd-cleachdaidh iPhone.

Tha aplacaidean pàighte eile a tha a’ dèanamh an liosta a’ toirt a-steach Heads Up !, geama pàrtaidh spòrsail, agus Plague Inc., geama atharrais ro-innleachdail far am bi cluicheadairean a’ cruthachadh agus ag atharrachadh pathogen gus an cinne-daonna a ghlacadh agus a dhubhadh às.

Bidh na h-aplacaidean sin a’ tabhann raon de roghainnean dibhearsain, bho gheamannan gu eòlasan dòigh-beatha. Co-dhiù a tha thu a’ coimhead airson eòlas ceannach sòghail no geama tarraingeach airson a chluich, tha roghainnean rim faighinn air an App Store.

stòran:

- Temu: Bùth mar Billionaire, Temu

- YouTube TV, Google LLC

- TikTok, TikTok Ltd

- Minecraft, Mojang

- Geometry Dash, RobTop Games AB

- MONOPOLY, Stiùidio Gèam Marmalade

- Ceann suas!, Warner Bros.

- Plague Inc., Cruthachaidhean Ndemic

Nota: Chaidh URLan a thoirt air falbh bho na stòran.