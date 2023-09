Sreath Apple Watch 9: Feartan ùra agus leasachaidhean

Air fhoillseachadh le Jay Peters

O chionn ghoirid nochd Apple an uaireadair smart as ùire aige, an Apple Watch Series 9, aig an tachartas Wonderlust aige. Tha an t-Sreath 9 a’ tighinn le grunn fheartan ùra agus leasachaidhean a chuireas ri comas-gnìomh agus eòlas neach-cleachdaidh.

Is e aon chur-ris sònraichte an S9 SiP (System in Package) ùr, anns a bheil CPU cumhachdach le transistors 5.6 billean, GPU a tha 30% nas luaithe, agus einnsean neural ceithir-cridhe. Leigidh an ùrachadh seo le iarrtasan Siri a bhith air an giullachd gu dìreach air an inneal, a’ leantainn gu freagairteachd nas fheàrr. A bharrachd air an sin, tha an smartwatch a-nis a’ toirt a-steach chip bann-leathann ultra-ghinealach, ag àrdachadh lorg mionaideachd nuair a tha e ceangailte ri iPhone.

Tha an Apple Watch Series 9 cuideachd a’ nochdadh taisbeanadh nas soilleire, comasach air 2000 nits a ruighinn, a tha dà uair cho soilleir ‘s a bha e roimhe, an t-Sreath 8. Bidh an taisbeanadh leasaichte seo a’ dèanamh cinnteach gum bi faicsinneachd nas fheàrr eadhon ann an àrainneachdan soilleir a-muigh.

Is e cur-ris sònraichte ris an t-Sreath 9 an gluasad “tap dùbailte”, coltach ris an fheart tapadh a chaidh a nochdadh leis an Apple Vision Pro. Leigidh seo le luchd-cleachdaidh fiosan fòn a fhreagairt no eadar-obrachadh leis an uaireadair le bhith a’ cnagadh am meur-chlàr agus an òrdag còmhla. Bidh am feart tap dùbailte ri fhaighinn tro ùrachadh bathar-bog san Dàmhair.

A thaobh roghainnean dealbhaidh, bidh an t-Sreath 9 ri fhaighinn ann an alùmanum ann an raon de dhhathan, a’ toirt a-steach pinc, solas rionnag, airgead, meadhan oidhche, agus toradh dearg. Bidh dreachan stàilinn gun staoin rim faighinn ann an òr, airgead, agus grafait. Faodar ro-òrdughan a chuir a’ tòiseachadh Dimàirt, le cothrom air a chlàradh airson 22 Sultain. Bidh am modail bunaiteach a’ tòiseachadh aig $399.

Tha Apple cuideachd air leasachaidhean àrainneachdail a dhèanamh leis an t-Sreath 9. Nuair a thèid iad còmhla ris a’ chòmhlan Sport Loop ùr, bidh an Sreath 9 Apple Watch gu bhith mar a’ chiad toradh gualain-neodrach aig Apple. A bharrachd air an sin, tha am pacadh nas lugha a’ ceadachadh luingearachd nas èifeachdaiche.

Tha an Apple Watch Series 9 a’ leantainn Sreath 8 an-uiridh, a thug a-steach mothachairean teodhachd agus lorg tubaist. Is fhiach cuideachd iomradh a thoirt air an Apple Watch Ultra, modail nas garbh le scrion nas motha agus Putan Gnìomh air leth. Thig an t-sreath 9 le watchOS 10, an siostam obrachaidh smartwatch as ùire aig Apple a bheir seachad eadar-aghaidh cleachdaiche ath-leasaichte agus dreachan ùraichte de phrìomh aplacaidean.

Gu h-iomlan, tha an Apple Watch Series 9 a’ tabhann ùrachadh mòr a thaobh coileanadh, soilleireachd taisbeanaidh, agus feartan ùr-ghnàthach. Tha e fhathast na phrìomh roghainn smartwatch airson luchd-cleachdaidh a tha a’ coimhead airson measgachadh de stoidhle, comas-gnìomh agus mothachadh àrainneachd.

