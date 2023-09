A’ toirt a-steach an iPhone 15: Atharrachaidhean is Ùrachaidhean

Bidh tachartasan cur air bhog iPhone Apple an-còmhnaidh a’ gineadh tòrr othail is othail, agus bha foillseachadh an iPhone 15 o chionn ghoirid mar eisgeachd. Tha an iPhone fhathast na phàirt deatamach de ghnìomhachas Apple, a’ dèanamh suas cuibhreann nach beag de theachd a-steach na companaidh gach bliadhna. Leis an fhoillseachadh as ùire seo, tha Apple ag amas air inneal a lìbhrigeadh a bheir a-steach a h-uile adhartas teicneòlach agus innleachdas a tha iad air a leasachadh bhon chiad iPhone ann an 2007.

Is e aon atharrachadh sònraichte leis an iPhone 15 an gluasad bho cheangail cosgais Lightning seilbh Apple gu port USB-C ris an deach gabhail uile-choitcheann. Bha an t-atharrachadh seo riatanach le riaghladh bhon Aonadh Eòrpach. Mar thoradh air an sin, bidh e comasach do luchd-cleachdaidh an aon chàball a chleachdadh gus na iPhones aca a ghearradh a bharrachd air innealan eile leithid fònaichean-cluaise agus luchd-labhairt.

A thaobh dealbhadh, tha Apple air raon de dhhathan ùra a thoirt a-steach airson an iPhone 15, nam measg pinc, buidhe, uaine, gorm is dubh. Tha na modailean Pro den iPhone 15 a’ nochdadh togail titanium taobh a-muigh, gan dèanamh an dà chuid nas aotroime agus nas seasmhaiche. Chaidh oirean an sgrion a lughdachadh cuideachd, a’ ceadachadh meudan taisbeanaidh nas motha.

Is e aon de na feartan sònraichte de mhodalan iPhone 15 Pro putan gnìomh prògramaichte a chuir an àite an tionndadh mute. Faodaidh luchd-cleachdaidh am putan seo a ghnàthachadh gus diofar ghnìomhan a choileanadh, leithid muting / unmuting, cur air bhog aplacaidean, no tòiseachadh meòrachain guth.

A thaobh adhartasan camara, tha Apple air na modalan ìre inntrigidh iPhone 15 uidheamachadh leis an aon teicneòlas camara a chaidh a lorg anns an raon iPhone 14 Pro roimhe. Tha seo a’ toirt a-steach prìomh chamara 48-megapixel a ghlacas barrachd mion-fhiosrachaidh agus a leasaicheas fòcas. Bidh dealbhan coimpiutaireachd a’ dèanamh cinnteach gun urrainn do luchd-cleachdaidh ìomhaighean àrd-inbhe a ghlacadh eadhon às aonais a’ mhodail Pro.

Tha feartan camara nas fheàrr anns na modalan iPhone 15 Pro cuideachd, le roghainnean leithid faid fòcas ro-shuidhichte ùr, comasan zoom adhartach, seasmhachd ìomhaighean nas fheàrr, agus togail dhealbhan aotrom ìosal. A bharrachd air an sin, tha an dà mhodail Pro co-chòrdail ri bhith a’ glacadh “Spacial Videos”, cruth bhidio 3D le taic bhon headset Apple Vision Pro a tha ri thighinn.

Tha an iPhone 15 Pro Max, Pro, agus modalan eile a’ tabhann raon de fheartan agus ùrachadh a fhreagras air diofar fheumalachdan is roghainnean luchd-cleachdaidh. Tha Apple ag amas air inneal a thoirt seachad a tha chan ann a-mhàin adhartach gu teicneòlach ach a tha tarraingeach gu fradharcach agus furasta a chleachdadh.

stòran:

- Artaigil: “Carson as urrainn do chompanaidh mar Apple uimhir de dh’ aire a tharraing gu foillseachadh toraidh sìmplidh? ” (Chan eil URL air a thoirt seachad)

- Stòr ìomhaigh: Apple