Bidh Amanda Holden a’ suirghe ann an èideadh beag leathair

O chionn ghoirid thionndaidh Amanda Holden, pearsa telebhisean Breatannach 52-bliadhna, cinn ann an dreasa beag leathar dubh, a’ dearbhadh nach eil ann an aois ach àireamh nuair a thig e gu fasan. A dh'aindeoin a coltas iongantach, nochd i gu bheil i fhathast a 'gabhail pàirt ann an aon Aperol Spritz gach latha, eadhon nuair a bha i a' feuchainn ri detox.

Sheall an roghainn aodaich a bh’ aig Holden a misneachd agus a stoidhle fasan air adhart. Chuir an dreasa bheag leathair dhubh cuideam air a h-ìomhaigh, a’ leigeil leatha an dà chuid eireachdas agus inneach a nochdadh aig an aon àm. Chuir an roghainn aodaich aice an teòthachd ag èirigh gu h-àrd agus fhuair i moladh bho luchd-leantainn agus luchd-breithneachaidh fasan.

A bharrachd air a faireachdainn fasanta, dh’ fhosgail Holden cuideachd mu na cleachdaidhean òil aice. A dh 'aindeoin a bhith mothachail air a slàinte agus a bhith a' cumail dòigh-beatha chothromach, dh'aidich i gun robh i a 'còrdadh ri aon Aperol Spritz gach latha. Chuir am foillseachadh seo iongnadh air mòran, oir bha e a’ dol an-aghaidh na h-oidhirp aice air detoxing.

Ged a dh’ fhaodadh a bhith an sàs ann an deoch làidir gach latha a bhith mì-thorrach ri detox, tha e deatamach a bhith mothachail gu bheil measadh cudromach. Faodar Aperol Spritz, cocktail mòr-chòrdte air a dhèanamh le Aperol, Prosecco, agus uisge sòda, a mhealtainn ann am measadh gun a bhith a’ cuir às do amasan slàinte neach.

Tha misneachd Holden, stoidhle pearsanta, agus onair mu na roghainnean dòigh-beatha aice na bhrosnachadh do mhòran. Le bhith a’ cumail suas cothromachadh eadar indulgence agus modarrachd, tha i a’ brosnachadh dhaoine eile gus prìomhachas a thoirt don sunnd fhad ‘s a tha i fhathast a’ faighinn tlachd às na rudan as fheàrr leotha.

