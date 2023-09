Picross e Games Lorg beatha ùr air Nintendo Switch

Tha na naoi geamannan san t-sreath Picross e, a chaidh fhoillseachadh an toiseach air an 3DS, mu dheireadh a’ dèanamh an slighe chun Nintendo Switch. Cha robh na geamannan rim faighinn airson an ceannach bhon Mhàrt nuair a dhùin an 3DS eShop. Ach, tha an leasaiche Jupiter a-nis air ainmeachadh gun tèid a’ chiad gheama san t-sreath, Picross S +, fhoillseachadh air an Switch an ath-bhliadhna.

Bidh Picross S + rim faighinn airson £ 3.99 (no € 5 / $ 5 airson leughadairean ann an roinnean eile), agus thèid na geamannan Picross e a tha air fhàgail a thabhann mar phasgan susbaint a bharrachd aig an aon phrìs.

Chaidh an t-sreath Picross e a leigeil ma sgaoil an toiseach eadar 2011 agus 2018. Ach, cha deach an geama mu dheireadh san t-sreath, Picross e9, a leigeil ma sgaoil ach ann an Iapan, a ’fàgail luchd-leantainn taobh a-muigh Iapan dèidheil air cothrom fhaighinn air a’ gheama mu dheireadh.

Is dòcha gu bheil an gluasad seo gus na geamannan Picross e a thoirt chun Nintendo Switch a’ coimhead caran troimh-chèile, ach tha e a’ dèanamh cinnteach nach tèid na geamannan gaolach sin a-steach do doilleireachd. Tha an Video Game History Foundation air tuairmse a dhèanamh gu bheil àireamh iongantach de 87 sa cheud de gheamannan a chaidh a leigeil ma sgaoil ro 2010 a-nis rim faighinn. Le seo san amharc, tha e soilleir gu bheil gleidheadh ​​​​nan geamannan sin agus an dèanamh ruigsinneach do luchd-èisteachd ùr deatamach airson cho fada ‘s a mhaireas iad ann an eachdraidh gheamannan.

Tha Picross S + a’ comharrachadh ath-bheothachadh inntinneach airson an t-sreath Picross e agus a’ toirt cothrom do luchd-leantainn na tachartasan làn thòimhseachain sin a mhealtainn a-rithist. Le gealltanas air pasganan susbaint a bharrachd ri thighinn, tha an àm ri teachd a’ coimhead soilleir dha luchd-leantainn a’ chòrachd mòr-chòrdte seo.

