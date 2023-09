Oifis Amalachaidh Teic Feachd an Adhair mu choinneimh dàil a dh’ fhaodadh a bhith ann am Planaichean Didseatach

Tha oifis amalachaidh teignigeach ùr Feachd an Adhair mu choinneimh dàil ann a bhith a’ buileachadh a phlanaichean didseatach àrd-amasach air sgàth cuingeadan buidseit. Tha an oifis, nach eil ach bliadhna a dh'aois, ag amas air siostaman stiùiridh is smachd stèidhichte air sgòthan agus bun-structar didseatach eile a thoirt gu gnìomhaichean ro 2024.

Is e lèirsinn Feachd an Adhair teicneòlasan an latha an-diugh agus fuasglaidhean didseatach a luathachadh gus comasan obrachaidh àrdachadh agus pròiseasan a sgioblachadh. Bheireadh siostaman smachd is smachd stèidhichte air Cloud cothrom do ghnìomhaichean faighinn gu dàta agus fiosrachadh fìor-ùine, a’ leasachadh co-dhùnaidhean agus èifeachdas misean.

Ach, le dàil buidseit a’ teannadh, is dòcha gun tèid toirt air Feachd an Adhair na h-oidhirpean cruth-atharrachaidh didseatach aca a lughdachadh. Dh’ fhaodadh an dàil sin buaidh a thoirt air an loidhne-tìm airson teicneòlasan agus bun-structar ùr a chuir an gnìomh, a’ cuingealachadh comas Feachd an Adhair buannachdan coimpiutaireachd sgòthan agus innleachdan didseatach eile a luathachadh.

Tha àite deatamach aig an oifis amalachaidh teignigeach ann a bhith a’ dùnadh a’ bheàirn eadar gnìomhaichean agus teicneòlas. Is e an rùn aige teicneòlasan ùr-nodha a chomharrachadh, a leasachadh agus a bhuileachadh a bheir taic do riatanasan obrachaidh Feachd an Adhair. Le bhith a’ sgioblachadh bun-structair didseatach agus ag aonachadh theicneòlasan adhartach, tha an oifis ag amas air ullachadh agus èifeachdas misean iomlan Feachd an Adhair àrdachadh.

Tha an dàil buidseit a dh’ fhaodadh a bhith ann a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e maoineachadh iomchaidh fhaighinn gus taic a thoirt do adhartasan teicneòlach san arm. Ann an àm far a bheil comasan didseatach a’ sìor fhàs deatamach, tha e deatamach do Fheachd an Adhair prìomhachas a thoirt do thasgaidhean ann am bun-structar didseatach agus dèanamh cinnteach gum bi teicneòlasan ùra gan aonachadh.

Fhad ‘s a tha an oifis amalachaidh teignigeach dealasach a thaobh na planaichean didseatach aca, is dòcha gu feum na cuingeadan buidseit atharrachadh air an loidhne-tìm. Feumaidh Feachd an Adhair na prìomhachasan aca a mheasadh gu faiceallach agus co-dhùnaidhean ro-innleachdail a dhèanamh gus dèanamh cinnteach gu bheil na h-oidhirpean cruth-atharrachaidh didseatach aca fhathast air an t-slighe.

stòran:

- Dìon a h-Aon

- Oifis Amalachaidh Teicneòlais Feachd an Adhair