Bidh Comann Luchd-obrachaidh Bureaux De Change ann an Nigeria a’ tagradh airson fèin-riaghladh didseatach

Tha Comann Luchd-obrachaidh Bureaux De Change ann an Nigeria (ABCON) air iarraidh air Banca Meadhanach Nigeria (CBN) fèin-riaghladh didseatach Bureaux De Change (BDCn) a bhuileachadh gus co-ghluasad reata iomlaid a choileanadh. Sgaoil Ceann-suidhe ABCON, an Dotair Aminu Gwadabe, aithisg a’ cur ìmpidh air a’ bhanca apex cead gun ghearan a thoirt do BDCn gluasad gu gnìomhachd didseatach gu h-iomlan.

Thathas an dùil gun toir a bhith a’ toirt fèin-riaghladh didseatach do BDCn co-aonadh reata iomlaid, lughdaich caochlaideachd a’ mhargaidh, agus brosnaichidh e fàs eaconamach. Tha eachdraidh mhath aig ABCON ann a bhith a’ coileanadh co-ghluasad reata san àm a dh’ fhalbh, a’ toirt a-steach ann an 2006, 2009, agus bho 2018 gu 2020, mus do thòisich an galar lèir-sgaoilte Covid-19.

A rèir an Dotair Gwadabe, le bhith a’ leigeil le fèin-riaghladh didseatach gnìomhaichean leigeadh e fìor lorg ìre margaidh a lorg, leigeadh e le buileachadh poileasaidhean reata iomlaid cèin co-chòrdaichte an Riaghaltais Feadarail, agus bheireadh e taic do sgrùdadh èifeachdach air gnothaichean BDC airson gèilleadh ri riatanasan reachdail agus riaghlaidh.

Tha ABCON air a bhith for-ghnìomhach ann a bhith a’ gabhail ri teicneòlas agus tha e air tasgadh mòr a dhèanamh ann an rannsachadh IT, leasachadh, agus buileachadh diofar fhuasglaidhean didseatach bho 2016. Tha siostaman sgrùdaidh malairt aig gnìomhaichean BDC a-nis, uidheamaichte le goireasan oifis IT agus ceanglaichean eadar-lìn. Bidh iad a’ clàradh na gnothaichean aca air Amazon Web Service (AWS) air-loidhne ann an àm fìor agus a’ toirt a-mach aithisgean làitheil airson an cur air ais. A bharrachd air an sin, tha gnìomhaichean air amalachadh le àrd-ùrlaran dearbhaidh Siostam Tuineachaidh Eadar-Bhanca Nigeria (NIBSS) agus Àireamh Dearbhaidh Banca (BVN).

Chan e a-mhàin gu bheil na h-ath-leasachaidhean didseatach sin a’ cur ri èifeachdas obrachaidh ach bidh iad cuideachd a’ cur ri leasachadh agus ùrachadh iomlan na roinne BDC. Tha iarrtas ABCON airson fèin-riaghladh didseatach a’ co-thaobhadh ris na h-ath-leasachaidhean dealbhaichte aig CBN airson BDCn, a’ daingneachadh an fheum air gèilleadh ri adhartasan teicneòlais.

