Faigh eòlas air Nostalgia le Vintage Easter Egg Mugs

Ma dh'fhàsas tu suas ann an Èirinn agus a 'comharrachadh na Càisge, tha coltas ann gu bheil thu eòlach air na mugaichean a bhiodh a' tighinn leis na h-uighean seoclaid agad. Bha na mugaichean sin, gu tric le uighean Nestlé no Cadbury, fada na b’ fheàrr na na cupannan geal bunaiteach a tha a-nis a’ lìonadh ar preasan airson an goireasachd. Tha mòran againn air cumail ris na mugaichean cianalais sin airson bhliadhnaichean.

Tha am beachd seo aig Mick, a tha na neach-cruinneachaidh de chupaichean ugh Càisge 90an ùra. Tha e air cruinneachadh mòr a chruinneachadh thar nam bliadhnaichean, nam measg mugaichean le Smarties, Jaffa Cakes, agus bàraichean Mars. A-nis, tha Mick deiseil mu dheireadh airson dealachadh ris a’ chruinneachadh aige agus an reic aig Bùth Cupa Pop aig Nick's Coffee ann an Raghnallach air 23 Sultain.

Tha Mick agus a chompanach Betzy nan luchd-reic seann-fhasanta, gu tric rim faighinn aig margaidhean flea mìosail anns na Liberties. An turas seo, bidh iad a’ tabhann timcheall air 50 cupa airson an reic, còmhla ri taghadh de dh’ aodach a chaidh a thaghadh gu faiceallach bhon chruinneachadh aca. Tha na mugaichean gun chleachdadh agus ann an staid chruaidh, eadar prìs eadar € 15 agus € 30 gach pìos. Ge bith co-dhiù a tha thu nad neach-cruinneachaidh no dìreach ag iarraidh beagan cianalais anns na preasan agad, tha na mugaichean sin nan deagh lorg.

Nuair a chaidh faighneachd dha mu na faireachdainnean a bh’ aige a thaobh a bhith a’ reic a’ chruinneachaidh, chuir Mick an cèill toileachas agus miann air taighean ùra a lorg dha mugaichean a ghràidh. Tha e den bheachd gu bheil am bàr teòclaid as fheàrr leis a h-uile duine, mar sin carson nach bi muga co-ionnan agad? A bharrachd air an sin, cha b’ urrainn dha Mick cuideachadh ach beachd a thoirt air a’ chrìonadh ann an càileachd mugaichean uighean na Càisge anns na bliadhnachan mu dheireadh. Chuimhnich e air meud agus cumadh chupaichean bho na 90an agus tràth sna 2000n, ag ràdh gu bheil na tabhartasan a th’ ann an-dràsta nas àirde na an àbhaist.

Gu dearbh, tha mugaichean 2010 gu sònraichte briseadh-dùil. Gu tric bidh dìth àite gu leòr aca airson làn chupa tì, agus tha na lochdan dealbhaidh, leithid am bilean a chaidh a thionndadh, chan ann a-mhàin a’ toirt air falbh am bòidhchead ach cuideachd nan cunnart slàinte nuair a bhios iad a’ cumail deochan teth. An coimeas ri sin, tha cruinneachadh Mick na theisteanas air sàr obair-chiùird an ama a dh’ fhalbh.

Ma tha ùidh agad aon de na seann chupaichean ugh Càisge sin a cheannach, cumaibh cuimhne gum bu chòir an nighe le làimh gus dèanamh cinnteach gum bi iad beò. Is e Bùth Cupa Pop air 23 Sultain an t-àite airson a bhith ma tha thu airson beagan cianalais a chuir ris a’ chruinneachadh agad. Na caill an cothrom seo pìos de eachdraidh muga ugh na Càisge a bhith agad.

