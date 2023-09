Eachdraidh Apple mu Atharrachaidhean Ceangal: Bho Lightning gu USB-C

Tha co-dhùnadh Apple gabhail ri USB-C air na iPhones aige, a tha a’ ciallachadh soraidh slàn leis a’ phort Lightning, air mòran de luchd-cleachdaidh iPhone fhàgail feumach air càbaill ùra. Thar nam bliadhnaichean, tha Apple air grunn atharrachaidhean ceangail a dhèanamh air na h-innealan aige, a’ toirt air luchd-cleachdaidh càbaill, innealan-atharrachaidh agus sgeadachadh ùra a cheannach.

Bha an gluasad bhon 30-pin Dock Connector gu port Lightning ann an 2012 na atharrachadh mòr dha luchd-cleachdaidh iPhone. Bha aig mòran ri càbaill Lightning a chuir an àite na seann chàbaill 30-pin aca. An uairsin, ann an 2016, nuair a chaidh an jack headphone a thoirt air falbh bha feum air Lightning a cheannach gu innealan-atharrachaidh 3.5mm no fònaichean-cluaise ùra.

Ach chan eil atharrachaidhean ceangail dad ùr dha Apple. A’ tòiseachadh leis an 1998 iMac, chuir Apple USB-A an àite a’ cheangail Apple Desktop Bus (ADB) aige, a’ comasachadh eadar-obrachadh le iomaill PC agus a’ dèanamh sgeadachadh teth-swappable. Ach, thug an t-atharrachadh seo air luchd-cleachdaidh càbaill agus innealan-atharrachaidh ùra a cheannach.

B' e atharrachadh ceangail cudromach eile toirt a-steach FireWire ann an 1999. Chuir Apple an àite ceanglaichean SCSI le FireWire, a dh'fheumadh luchd-cleachdaidh càbaill FireWire ùra a cheannach airson diofar innealan. Dh'fheumadh luchd-cleachdaidh a bha fhathast airson na seann innealan SCSI aca a chleachdadh innealan-atharrachaidh a cheannach.

Tha gabhail ri USB-C aig Apple airson na MacBooks agus iPadn aige ro iPhones a-rithist a’ toirt air luchd-cleachdaidh càbaill ùra USB-C a chuir nan àite. Dha luchd-cleachdaidh Android, is dòcha nach bi seo na dhuilgheadas oir is dòcha gu bheil càballan USB-C aca mu thràth. Ach, feumaidh luchd-cleachdaidh iPhone càbaill ùra a cheannach gus cumail ri riaghailtean Eòrpach.

Tha eachdraidh Apple mu atharrachaidhean ceangail a’ nochdadh gu bheil e deònach gabhail ri teicneòlasan ùra, ach tha e cuideachd a’ ciallachadh gum feum luchd-cleachdaidh gu tric tasgadh a dhèanamh ann an càbaill is goireasan ùra gus cumail suas ris na h-atharrachaidhean. A dh’ aindeoin sin, tha roghainn Apple gluasad gu USB-C air na iPhones aige a’ comharrachadh caibideil ùr ann an mean-fhàs an ceanglaiche.

Stòr: Umar Shakir, The Verge