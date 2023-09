An ìre trim as fheàrr den Toyota GR Supra 2024

Tha an Toyota GR Supra 2024 na chàr spòrs aig ìre cruinne a tha a’ tabhann coileanadh air leth agus stoidhle gun samhail. Bidh Toyota a’ tabhann ioma trims gus frithealadh air diofar roghainnean agus buidseatan, mar sin dè am fear as fheàrr dhutsa?

Is iad na trims a tha rim faighinn airson an Toyota GR Supra 2024:

GR Supra 2.0: Prìs ìre inntrigidh aig $45,540

GR Supra 3.0: An trim meadhan-ìre aig prìs $54,500

GR Supra 3.0 Premium: Trim deireadh nas àirde aig prìs $57,650

Deasachadh Ceann-bliadhna GR Supra 45mh: Deasachadh sònraichte aig prìs $64,375

Tha an GR Supra 2.0 a’ nochdadh einnsean ceithir-siolandair turbo 2.0-liotair le 255 each-chumhachd agus 295 lb-tr de torque. Tha e a’ tighinn le taidhrichean Michelin Pilot Super Sport, suidheachain spòrs le trim leathair, agus smachd gnàth-shìde fèin-ghluasadach dà-sòn.

Tha an GR Supra 3.0 a’ tabhann einnsean in-loidhne sia-liotair turbocharged 3.0 le 382 each-chumhachd agus 368 lb-ft de torque. Tha e a’ tighinn le leabhar-làimhe sia-luath no tar-chuir fèin-ghluasadach ochd-astar, breicichean aghaidh Brembo, agus cuibhlichean alloy 19-òirleach.

Bidh an GR Supra 3.0 Premium trim a’ cur eadhon barrachd fheartan sòghail is teicneòlais ris, a’ toirt a-steach calipers ceithir-piston Brembo air am peantadh dearg, suidheachain spòrs le leathar le teas, agus siostam claisneachd JBL HiFi le 12 neach-labhairt.

Tha an GR Supra 45th Ceann-bliadhna Edition na trim deasachadh cuibhrichte anns a bheil crìochnachaidhean gun samhail, stiallan taobh dubh le suaicheantas Supra, cuibhlichean matte-dubh 19-òirleach, agus sgiath chùil a ghabhas atharrachadh.

A rèir Edmunds, is e an trim as mòr-chòrdte am measg luchd-ceannach chàraichean an GR Supra 3.0 Premium. Tha an trim seo a’ tabhann deagh chothromachadh de choileanadh agus de shòghalachd, le einnsean turbo in-loidhne-sia, breicichean Brembo, crochadh Spòrs Atharraichte Atharrachail, suidheachain le leathar teasachaidh, siostam claisneachd JBL, agus Apple CarPlay agus Android Auto gun uèir.

Tha na lèirmheasan air na 2024 Toyota GR Supra trims measgaichte, ach tha cuid de bheachdan cumanta ann. Mhol Car and Driver an GR Supra 3.0 airson a roghainn tar-chuir làimhe agus coileanadh. B’ fheàrr le Autotrader agus MotorTrend an GR Supra 3.0 Premium airson an taobh a-staigh ùrachadh agus prìs reusanta.

Gu crìch, tha an 2024 Toyota GR Supra a’ tabhann raon de trims a fhreagras air diofar roghainnean. Is e an roghainn mòr-chòrdte am measg luchd-ceannach chàraichean an GR Supra 3.0 Premium, a tha a’ tabhann deagh mheasgachadh de choileanadh agus sòghalachd aig prìs chothromach.

