Dèan deiseil airson an iPhone 15 a chuir air bhog!

Tha pàrtaidh an iPhone 15 dìreach timcheall air an oisean agus tha cuireadh cridheil ort! Is e an àm sin den bhliadhna a-rithist nuair a dh’ ainmicheas Apple an loidhne as ùire aca de iPhones, agus am-bliadhna is e an iPhone 15 a th’ ann. Tha an tachartas, ris an canar “Wonderlust”, clàraichte airson Dimàirt, Sultain 12, 2023, aig 10:00 AM (PST). Tha an ceann-latha ro-òrdugh air a shuidheachadh airson Dihaoine, Sultain 15, 2023, aig 05: 00m (PDT), agus is e Dihaoine, Sultain 22, 2023 an ceann-latha cur air bhog oifigeil.

A rèir grunn stòran, tha fathannan ann gum faodadh cinneasachadh an iPhone 15 gluasad bho Shìona gu na h-Innseachan. Ged nach eil seo air a dhearbhadh, tha mòran air bhioran mun chomas atharrachadh ann an ceann-uidhe siubhail airson an fhoillseachadh. Ge bith co-dhiù a tha sinn a 'tighinn à Sìona no na h-Innseachan, tha e cudromach gum bi na ceadan-siubhail againn deiseil agus dèanamh cinnteach gu bheil na sgrìobhainnean siubhail agus na clàran-siubhail againn uile ann an òrdugh.

A’ coimhead air ais air soirbheachas an iPhone 14 USA Pre-Order Thread, le còrr air 25,000 post, 1 millean sealladh, agus 1,500 bhòt iomlan, tha e soilleir gu bheil an toileachas airson iPhones ùra gun samhail. Am bi e comasach dhuinn clàr eile a bhriseadh am-bliadhna? Chan eil ach ùine ag innse.

Mar a bhios an cur air bhog a’ tighinn dlùth, bidh e riatanach sùil a chumail air na h-òrdughan againn. Cho luath ‘s a thòisicheas na h-òrdughan a’ gluasad chun ìre “Ag ullachadh airson luchdan”, faodaidh sinn a bhith an dùil gluasad fhaicinn thairis air an deireadh-sheachdain. Seo nuair as urrainn dhuinn tòiseachadh a’ cumail sùil air na pacaidean againn a’ cleachdadh an àireamh tracadh a chaidh a thoirt seachad. Tha UPS mar aon de na companaidhean luingeis airson Apple, agus tha an làrach-lìn aca a’ leigeil leinn sùil a chumail air ar luchdan iPhone. Tha e cudromach gum bi ar fàirdeal leis an àireamh sreathach, a gheibhear air làrach-lìn Apple.

Is e aon de na sganaidhean ris an robh dùil tron ​​​​phròiseas luingeis an “Import Scan” ann an Louisville, Kentucky. Tha an sgrùdadh seo a’ nochdadh gu bheil an luchd air modhan in-mhalairt a ghlanadh anns an dùthaich a tha a’ faighinn agus a’ gealltainn gun ruig an iPhone an ath latha. Is e seo a’ chlach-mhìle mu dheireadh mus faigh sinn ar làmhan mu dheireadh air na iPhones ùra.

Mar sin, dèan deiseil airson an iPhone 15 a chuir air bhog! Dèan cinnteach gu bheil an cead-siubhail agad ùraichte, cùm sùil air an òrdugh agad, agus dèan deiseil gus fàilte a chuir air an fheadhainn as ùire a chuir ris an teaghlach Apple.

