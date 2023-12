Lorgan ùra mu Galaxies Dwarf a’ cuairteachadh Slighe a’ Bhainne

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a’ cleachdadh dàta bho mhisean Gaia Buidheann Fànais na h-Eòrpa air solas ùr a thilgeil air na thachair dha galaxies troich a tha a’ cuairteachadh an t-Slighe Milidh. A dh’ aindeoin creideasan a bh’ ann roimhe, chan e saidealan fad-ùine den t-Slighe Milidh a th’ anns na galaxan corrach seo ach teachdaichean fadalach a thèid a sgrios aig a’ cheann thall nuair a thig iad ro fhaisg air ar galaxy mòr.

Chleachd an luchd-rannsachaidh dàta Gaia gus fuigheall galactic a chomharrachadh taobh a-staigh an t-Slighe Milidh a thàinig bho galaxies nas lugha a chaidh a shlugadh. Tron sgrùdadh seo, fhuair iad a-mach gun deach a’ mhòr-chuid de na bha air fhàgail de galaxy troich a-steach don t-Slighe Milidh taobh a-staigh nan 3 billean bliadhna a dh’ fhalbh. Ach, nuair a bhuail iad ris an galaxy againn, chaidh na galaxan corrach sin tro atharrachaidhean structarail mòr agus chaill iad mòran den ghas aca mar thoradh air a’ bhuaireadh a chruthaich an tubaist.

Is e aon lorg inntinneach bhon sgrùdadh an dìth stuth dorcha anns na galaxies troich a chaidh a ghabhail a-steach leis an t-Slighe Milidh. A rèir fiosaig clasaigeach, bu chòir gum biodh mòran de stuth dorcha anns na galaxies sin, a chuidicheadh ​​​​le bhith a’ cumail suas an structar aca eadhon às deidh dhaibh a bhith air an toirt a-steach don t-Slighe Milidh. Leis nach robh stuth dorcha anns na galaxies sin tha sin a’ ciallachadh gu bheil coltas ann gu bheil na galaxan corrach a tha a’ cuairteachadh an t-Slighe Milidh an-dràsta gann ann an stuth dorcha agus gum faodadh iad a bhith an aghaidh an aon seòrsa de dh’ ionnsaigh a bhith air an gabhail a-steach leis an galaxy againn.

Tha na co-dhùnaidhean sin a’ toirt dùbhlan do bharailean roimhe seo mu cho fada ‘s a tha galaxies troich a’ cuairteachadh Slighe a’ Bhainne. Bhathar a’ creidsinn roimhe seo gum faodadh na galaxies sin orbit airson billeanan de bhliadhnaichean air sgàth an t-susbaint beairteach de stuth dorcha aca. Ach, tha an rannsachadh ùr a’ moladh nach mair na galaxan sin ach airson ùine gu math goirid mus tèid am buaireadh agus an gabhail a-steach.

Is e obair dhùbhlanach a th’ ann a bhith a’ tomhas na tha de stuth dorcha ann an galaxies troich a chaidh a ghabhail a-steach leis gu bheil stuth dorcha do-fhaicsinneach agus do-aithnichte. Tha atharrachaidhean ann an luaths agus orbitan rionnagan anns na galaxies sin mar thoradh air eadar-obrachadh le nithean Slighe na Bainne ga dhèanamh duilich an stuth dorcha aca a thomhas gu ceart.

Ged a tha an luchd-rannsachaidh dòchasach gum faodadh dòighean eile sealladh a thoirt seachad air susbaint stuth dorcha nan galaxies glacte sin, airson a-nis, tha na dìomhaireachdan a tha timcheall air mar a thachair dha galaxies troich ann an làthaireachd trom-tharraing an t-Slighe Milky fhathast gun fhuasgladh. Bidh tuilleadh sgrùdaidhean agus dàta amharc deatamach ann a bhith a’ fuasgladh iom-fhillteachd nan eadar-obrachaidhean sin agus a’ tuigsinn àite cuspair dorcha ann a bhith a’ mairsinn galaxies troich.