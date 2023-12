Dleastanas spotan grèine ann a bhith a’ ro-innse stùcan gnìomhachd grèine

Tha luchd-saidheans aig IISER Kolkata air lorg ùr a dhèanamh ann an raon ro-innse cearcall na grèine. Le bhith a’ cleachdadh dàta deicheadan a dh’ aois bho iomadh ionad-amhairc grèine, tha an luchd-rannsachaidh air dòigh ùr a leasachadh airson a bhith a’ ro-innse an ìre as àirde de ghnìomhachd grèine anns a’ chearcall grèine grèine leantainneach. Tha an rannsachadh seo a’ togail air a’ bhuaidh ainmeil Waldmeier agus a’ faighinn a-mach ceangal deatamach eadar dà phrìomh phàirt de raon magnetach na grèine.

A dh’ aindeoin a’ bheachd àbhaisteach nach eil ann an spotan grèine ach comharran de phròiseas dynamo na grèine, tha an sgrùdadh seo ag argamaid gu bheil pàirt riatanach aca ann an gnìomhachd cearcall na grèine. Le bhith a’ dèanamh anailis air an ìre lùghdachaidh ann an raon magnetach dipole na grèine an cois dàta sunspot, tha an luchd-rannsachaidh air leasachadh mòr a dhèanamh air neo-mhearachdachd ro-innse cuin a ruigeas cearcall grèine an ìre as àirde.

A rèir na co-dhùnaidhean aca, thathar an dùil gun tachair an dian as àirde de chearcall grèine 25, a tha a’ dol air adhart an-dràsta, tràth ann an 2024. Tha na fàisneachdan aca a’ toirt seachad raon mì-chinnt a mhaireas suas chun t-Sultain 2024. ro-aithris na sìde agus a’ comasachadh ullachadh nas fheàrr airson buaidhean a dh’ fhaodadh a bhith air orbiting saideil, cliathan cumhachd dealain, agus siostaman cian-conaltraidh cruinneil.

Tha cleachdadh practaigeach an lorg seo a’ leudachadh nas fhaide na feòrachas saidheansail. Mar a bhios ar comann-sòisealta a’ sìor fhàs an eisimeil theicneòlasan stèidhichte air àite, bidh ro-innsean gnìomhachd grèine ceart a’ fàs deatamach airson ar siostaman deatamach a dhìon bho fheachdan neo-fhaicsinneach na grèine. Le eòlas nas fheàrr air cuin a tha coltas ann gun tachair stùcan cearcall grèine, is urrainn dhuinn ullachadh nas fheàrr a dhèanamh airson a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aig aimsir fànais air ar bun-structar teicneòlasach eadar-cheangailte agus a lughdachadh.

FAQ:

C: Dè a th’ ann an cearcall sunspot?

F: Is e cearcall sunspot ùine timcheall air 11 bliadhna nuair a bhios an àireamh de spotan grèine air uachdar na grèine ag atharrachadh.

C: Dè a 'bhuaidh a th' aig Waldmeier?

A: Tha buaidh Waldmeier a’ toirt cunntas air an amharc gu bheil leud cearcall grèine co-cheangailte ris a’ chaochladh ri fhad.

C: Ciamar a gheibh sinn buannachd bho bhith a’ ro-innse stùcan gnìomhachd grèine dhuinn?

F: Le bhith a’ ro-innse stùcan gnìomhachd grèine leigidh sin ullachadh nas fheàrr airson buaidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann air saidealan a’ reubadh, cliathan cumhachd dealain, agus siostaman cian-conaltraidh cruinneil. Tha e cuideachd a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor airson ro-innsean sìde fànais.

C: Ciamar a tha an rannsachadh seo eadar-dhealaichte bho dhòighean roimhe airson ro-innse cearcall grèine?

F: Tha an rannsachadh seo a’ cleachdadh dàta deicheadan a dh’ aois agus a’ stèidheachadh dòigh ùr le bhith a’ ceangal dà phrìomh phàirt de raon magnetach na grèine, a’ tilgeil solas ùr air àite spotan grèine ann a bhith a’ ro-innse stùcan gnìomhachd na grèine.