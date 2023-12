Sgrùdadh Ùr a’ nochdadh gaothan galactic a’ leudachadh nas fhaide na galaxies fa leth

Tha an rannsachadh as ùire ann an raon reul-eòlais air solas a thilgeil air nàdar farsaing gaothan galactic. Tha speuradairean air faicinn mar a chaidh gas a chuir a-mach agus a-nuas bho galaxies shnìomhanach, a’ sìneadh fada seachad air crìochan an galaxy fhèin. Tha na co-dhùnaidhean ùr-nodha seo, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature, a’ toirt taic don teòiridh gnàthach mu mean-fhàs galaxy.

Tha àite cudromach aig gaothan galactic ann a bhith a’ modail cruthachadh galaxy, leis gu bheil iad a’ comasachadh galaxies a leudachadh tro bhith a’ sruthadh a-steach gas mun cuairt. Thathas air a bhith a’ creidsinn o chionn fhada gu bheil làthaireachd rionnagan òga agus tuill dhubh uamhasach a’ cur dragh air an fhàs seo le bhith a’ cur gas a-steach don fhànais tro thonnan clisgeadh. Ach, tha na dearbh phròiseasan a tha an sàs air a bhith dìomhair.

O chionn ghoirid, chleachd luchd-rannsachaidh an ionnstramaid MUSE air an Teileasgop Fìor Mhòir ann an Chile gus sgrùdadh a dhèanamh air faisg air dà cheud galax shnìomhanach fad às. Le bhith a’ sgrùdadh nan comharran a chaidh a sgaoileadh le gas magnesium timcheall air na galaxies sin, rinn an luchd-saidheans argamaid làidir airson gaothan galactic a bhith ann a tha fada seachad air an galaxy fa-leth.

Ann an leth de na galaxies a chaidh fhaicinn, bha an às-sruthadh gas a’ nochdadh stiùiridhean ceart-cheàrnach, le gluasad suas is sìos. Gu h-iongantach, chaidh an gas a lorg suas ri deichean de mhìltean de bhliadhnaichean aotrom bhon galaxy, a’ siubhal aig astaran ceudan de chilemeatairean san diog tro fhànais eadar-lalarach.

Thuirt prìomh ùghdar an sgrùdaidh, Yucheng Guo bhon Université de Lyon, “Dhòmhsa, is e fìor chlach-mhìle a th’ ann gu bheil sinn mu dheireadh a’ faicinn sruthan gas eadar-lalarach bho galaxies àbhaisteach. Gu ruige seo, bha beachdan air a bhith duilich a mhìneachadh, ach le taing don sgrùdadh seo chan urrainn dhuinn a bhith a’ seachnadh gaothan bipolar tuilleadh. ”

Tha na co-dhùnaidhean sin a’ comharrachadh adhartas mòr nar tuigse air gaothan galactic agus a’ bhuaidh aca air cruthachadh galaxy. Le bhith a’ mapadh sruthan gas cuibheasach agus astaran, faodaidh luchd-saidheans a-nis na samhlaidhean coimpiutair aca de mean-fhàs galaxy ùrachadh, a’ toirt seachad seallaidhean deatamach air dòighean fàis galaxies.

Àireamh an iris:

Guo, Y., et al. (2023) Bidh às-sruthadh bipolar a-mach gu 10 kpc airson galaxies mòra aig redshift z ≈ 1. Nàdar. doi.org/10.1038/s41586-023-06718-w.