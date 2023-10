Tha an Parker Solar Probe a’ leantainn air adhart a’ fuasgladh dìomhaireachdan na grèine

O chionn ghoirid chuir an Parker Solar Probe crìoch air an 17mh dòigh-obrach faisg air a 'Ghrian, a' tighinn taobh a-staigh 7.26 millean cilemeatair bho photosphere na grèine. Rè an 13mh dòigh-obrach aige, b’ i a’ chiad bhàta-fànais a-riamh a chaidh tarsainn air cuir-a-mach coronal (CME), tachartas cumhachdach a bhios a’ tilgeil tomadan mòra de phlasma tron ​​fhànais. Tha misean an neach-sgrùdaidh, a thathar an dùil a leantainn gu 2025, ag amas air dìomhaireachdan na grèine fhuasgladh agus seallaidhean deatamach a thoirt seachad air uinneanan grèine.

Thàinig an Parker Solar Probe, ris an canar gu tric an “einnsean beag a tha dìreach a’ cumail a ’dol agus a’ dol, ”a thighinn faisg air 27 Sultain, a’ sgapadh dìreach 7.26 millean cilemeatair os cionn còmhdach uachdar na grèine, ris an canar an photosphere. Tha an euchd iongantach seo a’ leantainn a chlach-mhìle roimhe de bhith ag itealaich tro spreadhadh mòr coronal rè an 13mh dòigh-obrach aige air 5 Sultain, 2022.

Tha soirbheachas a’ mhisean mar thoradh air fulangas an t-soithich-fànais agus a comas a bhith a’ seasamh ri fìor dhroch shuidheachaidhean. A dh ’aindeoin a bhith a’ faighinn eòlas air teòthachd suas gu 1400 ceum Celsius, tha prìomh ionnstramaidean an probe air an dìon le bhith a ’dìon, a’ leigeil leotha obrachadh ann an àrainneachd teòthachd seòmar cha mhòr àbhaisteach.

Is e prìomh amas an Parker Solar Probe sgrùdadh a dhèanamh air corona na grèine, am pàirt as àirde de àile na grèine. Tha luchd-saidheans ag amas air tuigsinn dè a bhios a’ teasachadh a’ chrùin agus a’ lorg sruth lùth na bhroinn. A bharrachd air an sin, bidh iad a’ feuchainn ri sgrùdadh a dhèanamh air luathachadh na gaoithe grèine fhad ‘s a tha i a’ fàgail na grèine, a bharrachd air structar na grèine agus na raointean magnetach aice.

Tha cuir-a-mach coronal gu sònraichte inntinneach do luchd-fiosaig grèine. Faodaidh na tachartasan cumhachdach seo buaidh mhòr a thoirt air an Talamh, bho bhith a’ cur dragh air siostaman conaltraidh gu bhith ag adhbhrachadh dubhadh cumhachd. Le bhith a’ sgrùdadh nan stoirmean grèine sin, tha luchd-saidheans an dòchas tuigse nas fheàrr fhaighinn air na feachdan a tha gan stiùireadh agus comasan ro-innse a leasachadh.

Thug a’ chlach-mhìle o chionn ghoirid a choilean an Parker Solar Probe, a’ dol tro CME aig an àite as fhaisge air a’ Ghrian, dàta luachmhor mu astar agus dùmhlachd an tonn clisgeadh. Ged nach robh an CME sònraichte seo na chunnart don Talamh, tha e a’ soilleireachadh cho cudromach sa bha e sgrùdadh a dhèanamh air na tachartasan sin agus na buaidhean a dh’ fhaodadh a bhith aca.

Tha am pròiseact Parker Solar Probe air a stiùireadh agus air obrachadh le Saotharlann Fiosaig Gnìomhaichte Johns Hopkins ann an Laurel, Maryland. Tha an soitheach-fànais, a chaidh a thogail taobh a-staigh loidhne-tìm agus buidseat NASA, a’ leantainn air adhart ag ullachadh na slighe airson lorgan ùra mun rionnag as fhaisge oirnn, The Sun.

