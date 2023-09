Solar Eclipse ri thighinn ann an Colorado: A h-uile dad a dh ’fheumas tu a bhith eòlach

Mar a bhios ceann-latha an eclipse grèine a’ tighinn dlùth, tha taighean-òsta, taigh-òsta Herrera nam measg, a’ faighinn àrdachadh ann an àiteachan glèidhte. A’ gabhail àite air 14 Dàmhair, is e an sealladh seo a’ chiad eclipse a chithear bho na Stàitean Aonaichte bho eclipse iomlan 2017. Tha dùil gun tèid slighe na h-annularity thairis air an sgìre timcheall air 10:30m Disathairne sin, a’ tàladh sluagh mòr de luchd-amhairc èasgaidh.

Mar sin, dè dìreach a th’ ann an eclipse grèine annular? Bidh e a’ tachairt nuair a bhios a’ Ghealach a’ dol eadar an Talamh agus a’ Ghrian fhad ‘s a tha i aig an ìre as fhaide air falbh bhon Talamh. B' e an turas mu dheireadh a chunnaic na Stàitean Aonaichte an t-iongantas seo ann an 2012. Air sgàth cho fada 'sa bha i, tha a' Ghealach a' nochdadh mar diosc dorcha a tha nas lugha na a' ghrian, a' cruthachadh buaidh "ring of fire" anns na speuran, a mhaireas mu 4 mionaidean. .

Bidh e na urram do choimhearsnachdan an iar-dheas air Durango, a’ toirt a-steach Cortez, Dolores, agus Dove Creek, eòlas fhaighinn air an annularity na làn ghlòir. Gheibh na h-àiteachan sin sealladh far a bheil coltas gu bheil a’ Ghealach aig fìor mheadhan na grèine.

Gus cur ris an eòlas, tha grunn thachartasan seallaidh gan cur air dòigh san sgìre, nam measg aig Pàirc Nàiseanta Mesa Verde. Tha Seirbheis na Pàirce Nàiseanta (NPS) agus NASA a’ co-obrachadh gus co-labhairtean foghlaim agus raointean pàircidh ainmichte a thoirt do luchd-tadhail. Bidh a’ phàirc a’ cumail thachartasan seallaidh aig Taigh-tasgaidh Chapin Mesa, Raon Pàirceadh Far View, agus Amphitheatre Morefield Campground. Tha làraich-campachaidh rim faighinn, ach thathas a’ comhairleachadh àiteachan glèidhte oir tha iad dualtach reic a-mach. Gheibh luchd-tadhail glainneachan eclipse fhad ‘s a mhaireas solar, a’ dèanamh cinnteach gum faicear an tachartas celestial seo gu sàbhailte.

Gu sònraichte, bidh Carragh-cuimhne nan Ceithir Oiseanan, far am bi crìochan Colorado, Arizona, New Mexico agus Utah a’ coinneachadh, fhathast dùinte bho 8m gu 1f air latha an eclipse. Tha an dùnadh seo na cheum spèis airson urram a thoirt do chreideasan naomh Navajo Nation, a bhios a’ riaghladh na làraich. Bidh muinntir Navajo a’ beachdachadh air eclipses mar thachartasan naomh agus a’ diùltadh a bhith ag obair no a’ fàgail an dachaighean aig amannan mar sin.

Dhaibhsan ann am pàirtean eile de Colorado, ged nach fhaigh iad eòlas air an làn eclipse, faodaidh iad fhathast pàirt de eclipse fhaicinn air madainn 14 Dàmhair.

Ma chailleas tu eclipse na bliadhna-sa, na gabh dragh. Tha an ath eclipse grèine iomlan ann an Colorado clàraichte airson 2048. Ach, ma tha thu airson eclipse iomlan fhaicinn nas luaithe, faodaidh tu siubhal chun ear gus fear fhaicinn air 8 Giblean 2024. Thèid an eclipse seo tro Mheagsago, Texas, agus diofar bailtean ann an ear-thuath nan Stàitean Aonaichte, nam measg Austin, Dallas, agus Indianapolis.

Mar sin comharraich na mìosachain agad agus ullaich airson a bhith a’ faicinn bòidhchead iongantach eclipse grèine ann an Colorado. Cuimhnich gun toir thu leat na glainneachan eclipse agad gus dèanamh cinnteach gum faic thu sàbhailte, agus bi ullaichte airson trafaic a dh’ fhaodadh a bhith ann, oir tha dùil gun tarraing an tachartas tearc seo sluagh mòr.

stòran:

- Taigh-òsta Herrera: [stòr]

- NASA: [stòr]

- Pàirc Nàiseanta Mesa Verde: [stòr]