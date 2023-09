Bidh luchd-rannsachaidh a’ faighinn a-mach plana a dh’fhaodadh a bhith ann airson neurons anns na beathaichean as sìmplidhe

Tha luchd-rannsachaidh air fianais a lorg de cheallan coltach ri neuron ann am placozoans, aon de na seòrsaichean bheathaichean as sìmplidh. Tha placozoans air a bhith anns na cuantan airson ceudan de mhilleanan de bhliadhnaichean, agus dh’ fhaodadh gun robh iad mar phlana airson na siostaman nearbhach a lorgar ann am beathaichean nas iom-fhillte, daoine nam measg. Chaidh na co-dhùnaidhean sin fhoillseachadh anns an iris Cell.

Tha placozoans a' nochdadh mar amoebas fo mhiocroscop ach 's e beathaichean a th' annta. Tha iad nas dlùithe co-cheangailte ri cnidarians (a tha a 'gabhail a-steach anemonaidhean mara agus corailean) agus dà-dhruim-altachain (vertebrates) ann an craobh na beatha. Ged a tha siostaman nearbhach aig sreathan bheathaichean eile air an riaghladh le neurons, bhathas a’ creidsinn gu robh placozoans eadar-dhealaichte agus nach robh neurons aca.

An àite neurons, bidh placozoans a’ cleachdadh cheallan peptidergic gus giùlan sònraichte a riaghladh. Bidh na ceallan sin a’ leigeil ma sgaoil slabhraidhean goirid de amino-aigéid a bhios a’ gnìomhachadh cheallan mun cuairt, coltach ri gnìomh neurons ann am fàs-bheairtean nas iom-fhillte. Thug an coltas seo air luchd-rannsachaidh tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh, a’ teòiridh gum faodadh na ceallan sin a bhith a’ riochdachadh siostam nearbhach seann sinnsear beathach.

Rinn an sgioba rannsachaidh sgrùdadh air abairt gine ann am placozoans agus lorg iad 14 seòrsa de cheallan peptidergic a tha cudromach airson neurons a thogail ann am beathaichean eile. Ach, lorg iad nach eil gnìomhachd dealain aig ceallan peptidergic ann am placozoans agus an comas teachdaireachdan fhaighinn, a ’nochdadh nach e fìor neurons a th’ annta.

Le bhith a’ mapadh eadar-obrachaidhean a dh’fhaodadh a bhith ann eadar ceallan peptidergic agus ceallan eile ann am placozoans, chomharraich an luchd-rannsachaidh lìonra comharran iom-fhillte agus paidhrichean sònraichte de neuropeptides agus gabhadan. Tha seo a’ toirt taic do bheachd-bheachd eanchainn ceimigeach, a tha a’ moladh gun do dh’ fhàs siostaman nearbhach tràth mar lìonraidhean de cheallan ceangailte tro chomharran ceimigeach seach comharran dealain.

A’ dèanamh coimeas eadar ceallan peptidergic agus neurons ann am beathaichean eile, lorg an luchd-rannsachaidh gu robh coltas mòr air an dòigh anns a bheil ginean air an cleachdadh, a’ nochdadh gu robh siostaman nearbhach tràth uair coltach ris an fheadhainn a chithear ann am placozoans mus deach iad gu bhith nan ceallan iom-fhillte a chuireas comharran dealain.

Ged a dh’ fhaodadh placozoans a bhith sìmplidh an taca ri daoine, tha an iom-fhillteachd aca nas àirde na bha dùil. Bheir tuilleadh rannsachaidh air placozoans agus sreathan bheathaichean eile tuigse nas fheàrr air mean-fhàs nan siostaman nearbhach agus bheir e solas air gnìomhan neurons nar brains.

stòran:

- An artaigil tùsail: https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)00143-1

- Stòr ìomhaigh: Sebastián R. Najle/Ionad airson Riaghladh Genomic