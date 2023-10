A’ tuigsinn nithean eadar-rionnagach tro ghathan-x, can luchd-saidheans

Tha sgrùdadh air a stiùireadh le reul-eòlaiche à Yale air cuideam a chuir air cho cudromach sa tha e a bhith a’ cleachdadh X-ghathan gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air nithean eadar-rionnagach a tha a’ dol tron ​​t-Siostam Solar againn. Tha an sgrùdadh a’ moladh, nuair a bhios nì coltach ris an dìomhair ‘Oumuamua a’ dol seachad air an Talamh a-rithist, gum bi pàirt deatamach aig teileasgopan X-ray ann a bhith ga sgrùdadh.

A rèir luchd-saidheans, faodaidh làthaireachd no neo-làthaireachd X-ghathan sealladh luachmhor a thoirt seachad air nàdar nithean eadar-rionnagach. Ma lorgar X-ghathan, tha e a’ nochdadh gu bheil sgòth gas timcheall air an nì, a bhrosnaicheas an luathachadh neo-àbhaisteach aige. Air an làimh eile, tha dìth X-ghathan a 'sealltainn gu bheil diofar laghan fiosaig an sàs.

Tha an sgrùdadh a’ cur cuideam air àite na gaoithe grèine, sruth a tha a’ gluasad gu luath de ghràinean ianaichte, anns a’ bheachd-bharail seo. Nuair a bhuaileas na mìrean sin le gas, bidh iad a’ goid dealanan, a’ leantainn gu sgaoilidhean X-ghathan agus photons UV. Gu inntinneach, tha an t-iongantas seo a’ tachairt eadhon le gasaichean nach fhaicear anns an speactram optigeach no fo-dhearg.

Ged a tha X-ghathan mar as trice co-cheangailte ri fìor àrainneachdan leithid tuill dhubh, faodar an cleachdadh cuideachd airson planaidean, comets, agus nithean a dh’ fhaodadh a bhith eadar-rionnagach a sgrùdadh. Mar eisimpleir, thèid X-ghathan a dhèanamh nuair a bhios gaoth na grèine ag eadar-obrachadh le àileachdan planaidean leithid Venus, Mars, agus Jupiter.

Tha an luchd-rannsachaidh air cùl an sgrùdaidh an dòchas am beachd-bharail a dhearbhadh le bhith a’ cleachdadh ionnstramaidean a chaidh an leasachadh às ùr gus coimhead air nithean eadar-rionnagach san àm ri teachd. Tha iad an dùil gun àrdaich an Suirbhidh Dìleab Amharclann Rubin air Space and Time (LSST) gu mòr an comas air na h-eadar-theachdairean gluasadach sin a lorg agus a sgrùdadh.

Thathas an dùil gun toir an LSST àrdachadh nach fhacas riamh roimhe ann an cugallachd do luchd-rannsachaidh, a bharrachd air craoladh farsaing oidhche den leth-chruinne a deas gu lèir. Thathas a’ meas gun comharraich an LSST grunn nithean eadar-rionnagach gach bliadhna, a’ toirt seachad dàta luachmhor airson tuilleadh rannsachaidh.

Chaidh gabhail ris an sgrùdadh airson fhoillseachadh anns an Astrophysical Journal.

stòran:

- An Iris Astrophysical (Pàipear ris an deach gabhail)