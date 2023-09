A’ cleachdadh Lèirsinn Coimpiutaireachd gus Seallaidhean fhuasgladh gu Bataraidhean Lithium-Ion

Tha luchd-rannsachaidh air lèirsinn coimpiutair, dòigh air ionnsachadh innealan, a chleachdadh gus tuigse nas doimhne fhaighinn air mar a tha bataraidhean lithium-ion ath-thagraidh ag obair. Le bhith a’ dèanamh sgrùdadh mionaideach air filmichean X-ray de electrodan bataraidh aig ìre nanoscale, tha luchd-saidheans air mion-fhiosrachadh fiosaigeach is ceimigeach a bha falaichte roimhe seo a lorg. Tha comas aig an adhartas seo èifeachdas bataraidhean lithium-ion a leasachadh, le tagraidhean nas fharsainge ann a bhith a’ tuigsinn siostaman iom-fhillte leithid roinneadh cealla ann an embryos.

Bha an sgrùdadh, air a stiùireadh le luchd-rannsachaidh bho Obair-lann Luathadair Nàiseanta SLAC aig Roinn an Lùtha, Oilthigh Stanford, MIT, agus Institiud Rannsachaidh Toyota, a’ cuimseachadh air gràineanan lithium iarann ​​phosphate (LFP). Tha mìrean LFP, còmhdaichte le sreath tana de ghualain airson giùlan dealain nas fheàrr, rim faighinn gu cumanta ann an dealanan adhartach bataraidhean lithium-ion.

Gus sùil a thoirt air pròiseasan taobh a-staigh nam bataraidhean, chruthaich an sgioba rannsachaidh ceallan bataraidh follaiseach le dà electrod air an cuairteachadh le fuasgladh electrolyte anns a bheil ions lithium a tha a’ gluasad gu saor. Tron stèidheachadh seo, b’ urrainn dhaibh sùil a chumail air gluasad ions lithium rè na cuairtean cosgais is sgaoileadh. Tha am pròiseas seo, ris an canar intercalation, a’ toirt a-steach na h-ianan a’ dol a-steach agus a’ fàgail nam mìrean LFP.

Tha LFP air leth cudromach ann an gnìomhachas a’ bhataraidh air sgàth a chosgais ìosal, clàr sàbhailteachd, agus cleachdadh pailteas eileamaidean, ga dhèanamh gu sònraichte buntainneach ann am margaidh nan carbadan dealain.

Thòisich an co-obrachadh eadar luchd-rannsachaidh o chionn ochd bliadhna nuair a chuir an t-Àrd-ollamh MIT Martin Bazant agus Uilleam Chueh à Stanford an cuid eòlais còmhla ann am modaladh matamataigeach agus microscopaidh X-ray adhartach gus sgrùdadh a dhèanamh air mìrean bataraidh. Às deidh sin thug iad a-steach innealan ionnsachaidh innealan gus deuchainn bataraidh a luathachadh agus na dòighean cosgais as fheàrr a chomharrachadh. Tha an sgrùdadh làithreach ga thoirt ceum nas fhaide air adhart le bhith a' cleachdadh lèirsinn coimpiutair gus filmichean X-ray nanoscale a sgrùdadh bho 2016. Tha an dòigh seo a' toirt cothrom dhuinn tuigse nas coileanta fhaighinn air na h-ath-bheachdan cuir a-steach lithium taobh a-staigh mìrean LFP.

Le bhith a’ piseadh na h-ìomhaighean X-ray, faodaidh luchd-rannsachaidh an ìre de ianan lithium a ghlacadh aig gach puing taobh a-staigh a’ ghràin. Leigidh seo leotha filmichean a chruthachadh a sheallas sruthadh ions lithium a-steach agus a-mach às na gràineanan aig àm cosgais agus sgaoileadh.

Le bhith a’ dèanamh anailis air na h-ìomhaighean X-ray, lorg an luchd-rannsachaidh gu robh gluasad ions lithium taobh a-staigh an stuth a’ co-thaobhadh gu dlùth ri samhlaidhean coimpiutair a chaidh a leasachadh roimhe le Bazant. Chleachd iad 180,000 piogsail mar thomhasan gus modal coimpiutaireachd a thrèanadh a bheir cunntas ceart air teirmodynamics neo-chothromach agus cineataigs freagairt stuth a’ bhataraidh.

A bharrachd air an sin, nochd an sgrùdadh gu bheil eadar-dhealachaidhean ann an ìre in-ghabhail lithium-ion thairis air uachdar na mìrean co-cheangailte ri tiugh an còmhdach gualain. Tha an lorg seo a’ moladh gum faodadh an ìre as fheàrr de thighead an t-sreath gualain èifeachdas bataraidh àrdachadh - adhartas cudromach ann an dealbhadh bataraidh.

Tha toraidhean an sgrùdaidh seo a’ toirt sealladh dhuinn air an fheum as fheàrr de eleactraidean fosfáit iarann ​​lithium agus a’ nochdadh comas ionnsachadh innealan agus dòighean ìomhaigheachd adhartach ann a bhith a’ fuasgladh dìomhaireachdan stuthan is shiostaman. Tha an t-adhartas seo chan ann a-mhàin a’ fuasgladh na slighe airson adhartasan ann an teicneòlas bataraidh ach tha e cuideachd a’ cumail gealladh airson sgrùdadh a dhèanamh air cruthachadh pàtrain ann an siostaman ceimigeach agus bith-eòlasach eile.

Source:

- Fios naidheachd MIT

- Fios naidheachd bho Oilthigh Stanford

- Iris nàdair