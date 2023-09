Sgrùdadh Ùr a’ lorg puinnseanan cronail ann am poilean seillean ann an Èirinn

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn Colaiste na Trianaid, Baile Àtha Cliath agus Oilthigh Baile Àtha Cliath air solas a thilgeil air a’ bhuaidh millteach a tha aig puinnseanan air diofar ghnèithean seillean ann an Èirinn. Rinn an luchd-rannsachaidh sgrùdadh air poilean bàrr bho 12 diofar làraich san dùthaich agus rinn iad mion-sgrùdadh air ìrean puinnseanan a tha air fhàgail. Bhiodh iad cuideachd a' cruinneachadh poilean bho sheilleanan-meala agus seilleanan-mòra aig na làraich sin.

Sheall an sgrùdadh gur ann am poilean seillean-mòr a bha an àireamh as motha de choimeasgaidhean agus lorgan puinnseanan an taca ri seòrsaichean poilean eile. Gu sònraichte draghail bha làthaireachd meanbh-bhiastagan neonicotinoid ann am poilean nan seilleanan-mòra. Tha fios gu bheil neonicotinoids cronail dha seilleanan agus beathaichean eile.

Is e an rud a bha eadhon na bu duilghe nach deach mòran de na puinnseanan a chaidh a lorg a chuir a-steach o chionn ghoirid air na raointean far an deach am poilean a chruinneachadh. Tha seo a’ nochdadh gu bheil na ceimigean sin an dara cuid a’ fuireach san àrainneachd airson ùine fhada no gu bheil na tha air fhàgail a’ tighinn bho phlanntaichean ann an ceàrnaidhean eile taobh a-staigh raon beathachaidh sheilleanan.

Chuir Elena Zioga, ciad ùghdar an sgrùdaidh agus tagraiche PhD aig Sgoil Saidheansan Nàdarra na Trianaid, an cèill gu robh i draghail mu na co-dhùnaidhean. Chomharraich i nach deach cuid de na puinnseanan puinnseanta sin a chleachdadh anns na h-achaidhean a chaidh an samplachadh airson co-dhiù trì bliadhna, a’ ciallachadh gu bheil na ceimigean a’ leantainn air oirean achaidh no gu bheil seilleanan a’ cruinneachadh poilean truaillidh bho thaobh a-muigh nan raointean samplaichte.

B’ e toradh cudromach eile bhon sgrùdadh gun robh diofar ghnèithean seillean fosgailte do dhiofar sheòrsaichean puinnseanan. Chaidh poilean seilleanan-meala a lorg mar as trice air a thruailleadh le fungicides, agus bha poilean seillean-mòr air a thruailleadh sa mhòr-chuid le meanbh-bhiastagan neonicotinoid.

Dhaingnich Zioga cho cudromach sa tha e beachdachadh air iomadach gnè sheillean nuair a thathar a’ measadh foillseachadh puinnseanan. Thuirt i nach eil a bhith a’ cleachdadh seilleanan-meala mar an aon iomradh airson a bhith a’ tuigsinn foillseachadh puinnsean-bhiastagan a’ toirt seachad dealbh iomlan. Tha dreuchdan deatamach aig seilleanan-meala agus seilleanan-mòra ann an seirbheisean poileanachaidh agus a’ toirt taic do eag-shiostaman fallain.

Tha an sgrùdadh seo a’ tilgeil solas air làthaireachd puinnseanan cronail ann am poilean seillean ann an Èirinn. Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus tuigse fhaighinn air a’ bhuaidh fad-ùine a bhios aig fuigheall puinnsean-bhiastagan sin air àireamhan sheillean agus bith-iomadachd nas fharsainge.

stòran:

- Colaiste na Trianaid, Baile Àtha Cliath

- Oilthigh Baile Àtha Cliath