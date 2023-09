An structar fiodha as sine a’ dol air ais leth mhillean bliadhna a chaidh a lorg ann an Zambia

Tha arc-eòlaichean air lorg ùr a dhèanamh aig làrach ro-eachdraidheil Eas Kalambo ann an Zambia. Tha iad air an structar fiodha as sine a chaidh a lorg a-riamh a lorg, a’ dol air ais faisg air leth mhillean bliadhna. Tha an structar a tha air a dheagh ghleidheadh ​​​​a’ tilgeadh solas air comasan adhartach ar seann sinnsearan. Tha an lorg a’ nochdadh gu robh iad nas adhartaiche a thaobh teicneòlach na bha iad a’ creidsinn roimhe.

Chaidh an structar fiodha a lorg aig Eas Kalambo, a tha faisg air a’ chrìch le Tansainia. Thathas den bheachd gu bheil e co-dhiù 476,000 bliadhna a dh’aois, a’ tighinn ro mean-fhàs Homo sapiens. Tha comharran gearraidh air a' choille a' sealltainn gun deach innealan cloiche a chleachdadh gus dà chlàr mòr a cheangal ri chèile. Thathar a’ creidsinn gun robh an structar mar àrd-ùrlar, slighe-coiseachd, no taigh-còmhnaidh àrdaichte, air a dhealbhadh gus ar sinnsearan a chumail os cionn an uisge.

A bharrachd air an structar fiodha, chaidh cruinneachadh de dh'innealan fiodha a' gabhail a-steach pìos agus maide cladhach a lorg air an làrach. Ged a bha fios mu thràth gun robh daoine tràth a’ cleachdadh fiodh aig an àm seo, mar as trice bha e airson adhbharan cuibhrichte leithid losgadh no sealg.

Thuirt prìomh ùghdar an sgrùdaidh, Larry Barham bho Oilthigh Liverpool, gur e “lorg cothrom” a chaidh a lorg aig àm cladhach ann an 2019 a bh’ ann an lorg an structair. gu math nas sine.

Tha e na dhùbhlan seann fhiodh a ghleidheadh ​​​​air sgàth 's gu bheil e buailteach a bhith a' grodadh agus a 'fàgail glè bheag de lorg airson a' chlàr eachdraidheil. Ach, thathas a’ creidsinn gun do chuir ìre àrd an uisge aig Eas Kalambo ri glèidheadh ​​sònraichte an structair thar nan linntean.

B’ urrainn don luchd-rannsachaidh aois an structair fhiodha a dhearbhadh gu ceart le bhith a’ cleachdadh dòigh cinn-latha ùr ris an canar luminescence dating. Le bhith a’ tomhas an turas mu dheireadh a bha mèinnirean fosgailte do sholas na grèine, lorg iad gu bheil an structar co-dhiù 476,000 bliadhna a dh’aois.

Tha an lorg seo a’ toirt sealladh luachmhor air comasan agus adhartasan teicneòlach ar seann sinnsearan. Tha e cuideachd a’ nochdadh gun robh mac-meanmna agus sgilean aig daoine tràth gus structaran fiodha iom-fhillte a thogail fada mus do nochd Homo sapiens.

