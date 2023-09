Arc-eòlaichean Faigh a-mach an structar fiodha as sine, a’ toirt iomradh air sinnsearan adhartach

Tha arc-eòlaichean air lorg iongantach a dhèanamh ann an Zambia, a’ faighinn a-mach an structar fiodha as sine a chaidh a lorg a-riamh. Tha an structar, a thathas a’ creidsinn mar àrd-ùrlar, slighe-coiseachd, no taigh-còmhnaidh àrdaichte, a’ dol air ais co-dhiù 476,000 bliadhna, fada mus tàinig mean-fhàs Homo sapiens. Tha an lorg seo a’ nochdadh gur dòcha gu robh ar sinnsearan air a bhith nas adhartaiche na bha dùil roimhe.

Chaidh an structar fiodha air a dheagh ghleidheadh ​​​​a lorg aig Eas Kalambo, faisg air a’ chrìch le Tansainia. Tha comharran gearraidh air a' choille a' sealltainn gun deach innealan cloiche a chleachdadh airson dà chlàr mòr a cheangal ri chèile. A bharrachd air an structar, chaidh cruinneachadh de dh'innealan fiodha, a 'gabhail a-steach pìos agus maide cladhach, a lorg air an làrach.

Bha an clàr roimhe airson an structar fiodha as sine timcheall air 9,000 bliadhna. Tha an lorg aig Kalambo Falls air a mheas mar “lorg cothrom” a chaidh a dhèanamh ann an 2019 fhad ‘s a bha e a’ cladhach air an làrach. Chaidh an structar a ghleidheadh ​​​​air sgàth ìre àrd uisge aig na h-easan. Tha fiodh àrsaidh buailteach a bhith a’ grodadh agus a’ fàgail beagan lorg às a dhèidh, a’ fàgail an leithid de lorg tearc.

Chleachd an luchd-rannsachaidh dòigh ùr ris an canar luminescence dating gus aois an structair a dhearbhadh gu ceart. Tha an dòigh seo a’ tomhas an turas mu dheireadh a bha mèinnirean fosgailte do sholas na grèine. Sheall na toraidhean gu bheil an structar fiodha tòrr nas sine na bha dùil an toiseach, a’ dol air ais co-dhiù 476,000 bliadhna.

Tha an lorg seo a’ toirt dùbhlan don bheachd gu robh ar sinnsearan gluasadach, leis gu robh coltas ann gur e àite-còmhnaidh maireannach a bh’ anns an structar faisg air na h-easan, a bha na stòr uisge seasmhach. Tha an lorg cuideachd a’ moladh ìre smaoineachaidh eas-chruthach agus is dòcha cleachdadh cànain, leis gun do chleachd ar sinnsearan am fiosrachadh, am mac-meanmna agus an sgilean gus rudeigin a chruthachadh nach robh ann roimhe.

Tha sgrùdadh air an structar fiodha seo air an dòigh anns a bheil arc-eòlaichean a’ smaoineachadh mu ar seann chàirdean atharrachadh, ag aithneachadh an comas cruth-atharrachadh a dhèanamh air na tha mun cuairt orra agus am beatha làitheil adhartachadh. Tha an lorg seo a’ nochdadh comasan inntinneil ar sinnsearan a thaobh a bhith a’ dealbhadh agus a’ faicinn an toraidh chrìochnaichte.

Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus dearbhadh an robh an structar na thaigh-còmhnaidh maireannach no nach robh. Tha an lorg aig Kalambo Falls a’ toirt sealladh luachmhor air nàdar adhartach ar sinnsearan agus an comas air gabhail ris na tha mun cuairt orra.

