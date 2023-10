Guthan falaichte Pando: A’ foillseachadh dìomhaireachd na craoibhe as motha san t-saoghal

Tha Pando, ris an canar cuideachd “an craobh as motha san t-saoghal,” air iongnadh a chuir air luchd-saidheans agus luchd-ealain fuaim leis an làthaireachd tarraingeach aice. A’ cuairteachadh 40 heactair agus air a dhèanamh suas de 47,000 gasan uile a’ roinn an aon DNA, tha Pando na chrith crith-thalmhainn mòr a tha air a bhith a’ soirbheachadh gu sàmhach air an Talamh airson timcheall air 12,000 bliadhna. Tha clàraidhean o chionn ghoirid leis an neach-ealain fuaim Jeff Rice air guthan falaichte an t-seann iongnadh seo a lorg.

Le bhith a’ stàladh fòn-uisge taobh a-staigh lag aig bonn aon de mheuran Pando, leig Rice leis an t-saoghal èisteachd ris na crithidhean a bha a’ dol tro na freumhaichean. An toiseach na phròiseact ealain, ghluais an oidhirp seo gu sgiobalta gu saoghal saidheans, a’ tabhann comas mòr airson siostam uisgeachaidh Pando a thuigsinn gun a bhith a’ dèanamh cron.

Ghlac na clàraidhean symphony iongantach de chreathadh a bhios a’ dol air ais tro gheugan na craoibhe agus a’ dol a-steach don Talamh. Ann an stoirmean tàirneanaich, tha na fuaimean sin air an leudachadh, a’ cruthachadh srann ìosal. Tha an lorg seo a’ tilgeil solas air cho eadar-cheangailte ri siostam freumhaich mòr Pando, a’ fuasgladh dìomhaireachdan an iongnaidh nàdarra enigmatic seo.

Chan e a-mhàin gu bheil luach ealanta aig na clàran inntinneach seo, ach tha fìor chudromachd saidheansail aca cuideachd. Bidh iad a’ toirt sealladh dhuinn air slàinte àrainneachd Pando, staid bith-iomadachd ionadail, agus bidh iad mar bhunait airson atharrachaidhean àrainneachdail a thomhas thar ùine.

Ach, tha àm ri teachd Pando fhathast mì-chinnteach. Tha a’ chraobh an-dràsta a’ crìonadh, agus tha gnìomhan daonna leithid glanadh àrainnean agus cuir às do ghnèithean creachadairean a chuidicheas le smachd a chumail air àireamhan sùbh-lusan nan cunnart don t-seann chreutair seo agus don eag-shiostam air fad a tha e a’ toirt taic.

Mar a bhios luchd-saidheans agus luchd-ealain a’ leantainn orra a’ sgrùdadh dìomhaireachdan Pando tro fhuaim, tha e deatamach an t-iongnadh nàdarra iongantach seo a dhìon agus a ghleidheadh ​​fhad ‘s a tha e fhathast a’ soirbheachadh. Is ann dìreach tro thuigse agus glèidhteachas as urrainn dhuinn dèanamh cinnteach nach bi guthan falaichte Pando nan tosd gu bràth.

Mìneachaidhean:

- Pando: An fhàs-bheairt singilte as motha san t-saoghal, air a dhèanamh suas de choille de chraobhan crith-thalmhainn ceangailte le siostam freumhaich singilte.

- Fòn-uisge: microfòn air a dhealbhadh airson a chleachdadh fon uisge no ann an conaltradh ri uisge gus crathadh fuaim a ghlacadh.

- Populus tremuloides: An t-ainm saidheansail airson crith-thalmhainn, gnè de chraobh critheann a lorgar ann an Ameireaga a Tuath.

stòran:

