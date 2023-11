Plèana-fànais Dream Chaser ag ullachadh airson deuchainn air thoiseach air itealan ISS a tha san amharc

Tha Dream Chaser aig Sierra Space, itealan fànais ùr-nodha, a-nis ag ullachadh airson deuchainnean riatanach a nì measadh air a chomas seasamh ri teas dian an ath-inntrigidh tro àile na Talmhainn. Bidh am plèana-fànais air a ghiùlan a dh’ aithghearr bho ghoireas Sierra Space ann an Louisville, Colorado, gu Goireas Deuchainn Neil Armstrong ann an Sandusky, Ohio, far an tèid na deuchainnean deatamach sin a chumail.

Aon uair ‘s gu bheil an deuchainn deiseil, tha Sierra Space an dòchas gum bi Dream Chaser deiseil airson tòiseachadh air turas mòr-mhiannach chun Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) ann an 2024. Mar phàirt de chùmhnant le NASA, tha Sierra Space air a bhith an urra ri co-dhiù seachd bathar. mhiseanan lìbhrigidh gu agus bhon ISS.

Tha Dream Chaser, le a sgiathan fillte agus teicneòlas adhartach, air a dhealbhadh gus itealaich gu orbit ìosal na Talmhainn. Cuiridh e air bhog bhon Talamh aig mullach rocaid agus tha e comasach air tilleadh a-steach don àile, a’ coileanadh raointean-laighe rèidh nuair a thilleas e. Uidheamaichte le leacan sgiath teas gus seasamh ri teòthachd àrd ath-inntrigidh àile, bidh an itealan-fànais cuideachd a’ cleachdadh cumhachd arrays grèine fhad ‘s a tha e ag itealaich.

Tha lèirsinn Sierra Space airson an Dream Chaser a’ dol nas fhaide na lìbhrigeadh bathair. Tha a’ chompanaidh ag amas air miseanan criutha a chuir air bhog agus an stèisean fànais aca fhèin a stèidheachadh, air leth bhon oidhirp cho-obrachail le Blue Origin air stèisean fànais Orbital Reef. Tha àm ri teachd a’ chom-pàirteachais seo mì-chinnteach an-dràsta.

Fhad ‘s a tha gnìomhachas itealaich fànais malairteach gu sònraichte ag amas air a bhith a’ leasachadh rocaidean làn ath-chleachdadh, tha plèanaichean fànais a ’tabhann buannachdan mòra leithid sàbhailteachd, èifeachdas, sùbailteachd obrachaidh, agus cothroman malairteach a dh’ fhaodadh a bhith ann. A dh’ aindeoin an rèis gu rocaidean ath-chleachdadh foirfe, tha plèanaichean fànais a’ leantainn air adhart a’ dol an sàs leis a’ chomas aca a dhol air tìr gu rèidh air an Talamh.

FAQ:

C: Dè an adhbhar a tha aig Dream Chaser?

F: Tha Dream Chaser air a dhealbhadh gus bathar agus luchd-siubhail a ghiùlan gu cinn-uidhe mar an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) ann an orbit ìosal air an Talamh.

C: Ciamar a tha Dream Chaser eadar-dhealaichte bho phlèanaichean-fànais eile?

A: Tha Dream Chaser a’ seasamh a-mach leis a ’chomas aige orbit a ruighinn agus fuireach ann airson amannan fada, suas ri sia mìosan.

C: Dè na buannachdan a tha aig plèanaichean-fànais?

A: Bidh plèanaichean fànais a’ tabhann buannachdan leithid sàbhailteachd, èifeachdas, sùbailteachd obrachaidh, agus comas airson cothroman malairteach san àm ri teachd.

C: Dè am plana a th’ aig Sierra Space airson a’ chiad turas-adhair aig Dream Chaser?

A: Dream Chaser, leis an t-ainm Tenacity, gu bhith a’ rothaireachd aig mullach rocaid Vulcan Centaur aig United Launch Alliance air an dàrna misean aca. Ach, tha an dearbh cheann-latha tòiseachaidh an urra ri soirbheachas a’ chiad itealan deuchainn aig Vulcan.

