Bidh Artificial Intelligence a’ lorg Supernova gun eadar-theachd daonna

Tha Inntleachd Artificial (AI) air clach-mhìle chudromach a choileanadh ann an reul-eòlas. Airson a’ chiad uair, tha inneal AI ùr leis an t-ainm Bright Transient Survey Bot (BTSbot) air lorg agus dearbhadh gun deach supernova a lorg gun eadar-theachd daonna sam bith. Air a leasachadh le sgioba eadar-nàiseanta de luchd-saidheans, chleachd BTSbot algorithms ionnsachadh inneal air an trèanadh air còrr air 1.4 millean ìomhaigh gus am pròiseas lorg spreadhadh rionnag gu lèir a dhèanamh fèin-ghluasadach.

Tha an t-adhartas seo chan ann a-mhàin a’ cur às do mhearachd daonna ach tha e cuideachd ag àrdachadh gu mòr an astar aig an tèid supernovae a chomharrachadh. Le bhith a’ toirt air falbh daoine bhon lùb, tha barrachd ùine aig luchd-rannsachaidh mion-sgrùdadh a dhèanamh air beachdan agus beachd-bharailean ùra a leasachadh gus spreadhaidhean cosmach a mhìneachadh.

Lorg BTSbot an supernova a chaidh a lorg às ùr leis an t-ainm SN2023tyk ann an dàta bho Goireas Zwicky Transient (ZTF), camara robotach ann an California a bhios a’ sganadh speur na h-oidhche a h-uile dà latha. Taobh a-staigh dìreach dà latha bho chaidh an dealbh cosmaigeach a thogail, lorg BTSbot an supernova agus dhearbh e gun deach a lorg agus a sheòrsachadh mar supernova Seòrsa Ia tro chonaltradh le ionnstramaidean robotach eile. Chaidh an aithisg fèin-ghluasadach a roinn gu poblach goirid às deidh sin.

Tha am pròiseas fèin-ghluasadach seo na adhartas mòr an taca ri dòighean traidiseanta, a tha an urra ri speuradairean a bhith a’ sgrùdadh meud mòr de dhàta bho teileasgopan robotach. Bidh bathar-bog fèin-ghluasadach a’ taisbeanadh liosta de spreadhaidhean tagraiche do dhaoine, a bhios a’ caitheamh ùine a’ dearbhadh agus gan coimhead gu speactroscopach gus faighinn a-mach an e fìor supernovae a th’ annta.

Tha comas aig comas AI air speur na h-oidhche a sganadh ann an dòigh nas èifeachdaiche agus nas èifeachdaiche mòran supernovae ùr a lorg. Le bhith ag fèin-ghluasad a’ phròiseas lorg, faodaidh speuradairean fòcas a chuir air a bhith ag eadar-mhìneachadh an dàta agus a’ faighinn seallaidhean luachmhor air mean-fhàs rionnagan is galaxies.

Gu h-iomlan, tha an coileanadh seo a’ nochdadh cumhachd AI ann an raon reul-eòlais, a’ toirt cothrom do luchd-saidheans crìochan ar tuigse air a’ chruinne-cè a phutadh.

