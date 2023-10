Meacanaigean Fàs Muscle: Mar a bhios Eacarsaich a’ Cumadh Fibre fèithe

Tha fios gu bheil eacarsaich cunbhalach a’ neartachadh agus a’ gleusadh ar fèithean, ach tha na dearbh dhòighean air cùl a’ phròiseis seo air a bhith nan cuspair inntinneach dha eòlaichean-eòlais. Tha innleadairean MIT a-nis air mata obrach sònraichte a leasachadh airson ceallan a leigeas le luchd-saidheans sgrùdadh a dhèanamh air buaidhean dìreach meacanaigeach eacarsaich aig ìre microscopach. Tha am mata, air a dhèanamh le hidrogel freumhaichte le microparticles magnetach, a’ dèanamh atharrais air na feachdan feachdan a bhios a’ faighinn tro eacarsaich nuair a thèid a ghnìomhachadh le magnet bhon taobh a-muigh. Bha ceallan fèithe a chaidh fhàs air a 'bhrat air an "eacarsaich" leis na crithidhean a dh' adhbharaich gluasad an magnet.

Tha toraidhean tòiseachaidh bhon deuchainn a 'sealltainn gu bheil eacarsaich meacanaigeach cunbhalach a' cuideachadh le fèithean-fèithe fàs ann an slighe nas co-thaobhadh, a 'toirt cothrom dhaibh cùmhnant a dhèanamh ann an sioncranachadh. Tha an co-dhùnadh seo a’ moladh gum faod brosnachadh meacanaigeach stiùireadh a thoirt air fàs fèithean às deidh dochann no ma dh’ fhaodadh e buaidh a thoirt air a bhith a’ fàs nas sine. Tha an luchd-rannsachaidh an dùil an inneal a chleachdadh gus duilleagan de fhèithean làidir, gnìomhach a phàtranachadh, a dh’ fhaodadh a bhith air an cleachdadh ann an innealan-fuadain bog agus càradh clò.

Tha an sgioba aig MIT an dòchas gun urrainn don àrd-ùrlar ùr seo sealladh a thoirt seachad air mar a bheir feachdan meacanaigeach buaidh air gnìomhachd fèithe agus cuideachadh le bhith a’ leasachadh leigheasan airson leòntan fèithe agus eas-òrdughan neurodegenerative. Le bhith a’ dealachadh eileamaidean ceimigeach agus meacanaigeach eacarsaich, b’ urrainn dhaibh fòcas a-mhàin air na feachdan meacanaigeach a bhios a’ stiùireadh freagairt fèithean.

Bha am mat le magnetachadh air a bhith na dhòigh sàbhailte agus neo-sgriosail gus feachdan meacanaigeach a ghineadh air na ceallan fèithe. Dh'fhàs ceallan a bha gu cunbhalach fosgailte do ghluasad meacanaigeach nas fhaide an coimeas ri ceallan nach deach an cleachdadh. Tha seo a’ sealltainn mar as urrainn do eacarsaich cumadh a thoirt air fàs agus co-thaobhadh fèithe fèithe. Le bhith a’ tuigsinn nan dòighean sin dh’ fhaodadh adhartasan ann an ath-nuadhachadh clò agus leasachadh siostaman robotach a ghabhas atharrachadh.

Mìneachaidhean:

- Hydrogel: Stuth bog, coltach ri Jell-O a chaidh a chleachdadh san sgrùdadh seo mar bhrat eacarsaich airson ceallan.

- Feachdan meacanaigeach: Feachdan corporra air an cur an sàs anns na ceallan fèithe rè eacarsaich.

- Ath-nuadhachadh maothran: Am pròiseas gus maothran leònte no millte a thoirt air ais sa bhodhaig.

stòran:

- “Bidh innleadairean MIT a’ dealbhadh mata obrach airson ceallan ”- Naidheachdan MIT

- “Eacarsaich agus ceallan fèithe” - MIT Youtube