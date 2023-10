Dleastanas na Gaoithe ann a bhith a' leaghadh leacan-deighe Ghraonlainn agus Antartaig

Anns a’ bhlàr an-aghaidh atharrachadh clìomaid, tha e do-sheachanta a’ bhuaidh a bheir àrdachadh ann an ìre na mara air bailtean-mòra cladaich. Leis a’ chumhachd a bhith a’ bàthadh leithid Mumbai agus New York, tha e deatamach gun tuig thu na stòran uisge.

Tha uisge reòta gu leòr anns na clàran-deighe sa Ghraonlainn agus san Antartaig, a bharrachd air beanntan le eigh-shruthan, gus ìrean na mara àrdachadh 210 troigh. Gu mì-fhortanach, is e na roinnean sin an fheadhainn as miosa a tha fo bhuaidh blàthachadh na cruinne.

Fhad ‘s a tha teòthachd an adhair air a dhol suas gu mòr anns a’ Ghraonlainn, a’ dol thairis air 3.8 ° C bho na 1990n, tha gaoth cuideachd a’ cur ri leaghadh luathaichte an duilleag deighe. Tha sgrùdadh ùr a’ nochdadh gu bheil buaidh mhòr aig gaothan Foehn agus Katabatic, a bhios a’ sèideadh èadhar teth sìos cnoc gu eigh-shruthan, air leaghadh deighe anns a’ Ghraonlainn agus san Antartaig.

Anns an dà dheichead mu dheireadh, tha buaidh nan gaothan sin air clàran-deighe Ghraonlainn air a dhol suas mu 10%. Ach, tha a’ bhuaidh aca air duilleag-deighe Antartaig air a dhol sìos 32%. Tha an eadar-dhealachadh seo gu sònraichte mar thoradh air na diofar dhòighean anns a bheil blàthachadh na cruinne a’ toirt buaidh air na leth-chruinnean a tuath agus a deas. Tha a’ Ghraonlainn air fàs cho teth is nach eil feum air gaoth tuilleadh, leis gu bheil solas na grèine leis fhèin a’ toirt buaidh leaghaidh mòr air an sgìre.

Tha pàirt mhòr air a bhith aig Oscillation a’ Chuain Shiar a Tuath, fìor dhroch shìde a tha a’ cumail smachd air neart is stiùir ghaothan is stoirmean an Iar, anns an eadar-dhealachadh seo. Tha gluasad gu ìre adhartach air barrachd èadhar blàth a thoirt thairis air a’ Ghraonlainn agus roinnean Artaigeach eile, a’ neartachadh a’ phròiseas leaghaidh.

Air an làimh eile, tha an leaghadh uachdar iomlan san Antartaig air a dhol sìos mu 15% bho 2000. Faodar seo a thoirt air sgàth lùghdachadh 32% ann an gaothan sìos leathad air an leth-eilean agus leasachadh ann an còmhdach ozone na sgìre, a tha a’ gabhail a-steach teas bhon ghrèin. agus a 'dìon an uachdar bho tuilleadh leaghadh.

Ged a dh’ fhaodadh an lùghdachadh ann an leaghadh gaoithe san Antartaig a bhith coltach ri leasachadh adhartach, tha an gluasad leaghaidh fhathast na chunnart. Tha Antarctica mar-thà air tuiteam dà sgeilp deighe so-leònte, agus ma chumas an gluasad seo a’ dol, dh’ fhaodadh e dragh a chuir air pàtrain cuairteachaidh uisge mara cruinne, a’ leantainn gu fìor bhuilean airson gnàth-shìde na Talmhainn.

Tha an dà chuid a’ Ghraonlainn agus an Antartaig a’ cur gu mòr ri àrdachadh ann an ìrean na mara, agus tha e deatamach gun tèid sgrùdadh agus modaladh deighe a leaghadh gu dlùth. Tha tuigse air a’ cheangal eadar gaoth is deigh ann an co-theacsa atharrachadh gnàth-shìde deatamach airson ro-innse àrdachadh ìre na mara san àm ri teachd agus a’ bhuaidh a bhios aige air a’ phlanaid.

Stòr: Litrichean Rannsachadh Geo-fhiosaigeach