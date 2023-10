Solas na gealaich: Ag ath-nuadhachadh sgrùdadh gealaich tro cheangal lìonra

Tha an dàrna tonn de sgrùdadh gealaich air fàire, le prògram Artemis os cionn a’ chasaid. Ged a bha tùsairean mhiseanan Apollo an eisimeil a-mhàin air taisbeanaidhean dhealbhan agus na sgilean aca fhèin airson tighinn air tìr gu soirbheachail leis a’ ghealach, tha dùil gum bi àm ri teachd sgrùdadh gealaich gu math eadar-dhealaichte. Leis an amas a bhith a’ dèanamh sgrùdadh air a’ Ghealach seasmhach, thathas a’ leasachadh theicneòlasan agus lìonraidhean ùra gus miseanan gealaich ath-nuadhachadh.

Is e aon phrìomh phàirt de na h-adhartasan sin am feum air “an talamh a chomharrachadh,” mar a tha NASA ag ràdh. Le dùil ri 400 misean gealaich anns na bliadhnachan ri teachd, tha e deatamach siostaman a stèidheachadh a leigeas le seòladh agus conaltradh mionaideach. Gus dèiligeadh ris an fheum seo, tha NASA ag obair air LunaNet, pròiseact a tha ag amas air eadar-obrachadh a chruthachadh am measg lìonraidhean gealaich san àm ri teachd tro inbhean agus protocolaidhean aontaichte.

Anns a’ Chèitean 2021, dh’ainmich Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA) sgrùdadh ion-dhèantachd airson MoonLight, lìonra a thathar a’ moladh a bheir seachad seirbheisean seòlaidh agus a chruthaicheas an t-slighe airson eadar-lìn air a’ Ghealach. Chaidh dà cho-bhanntachd, air an stiùireadh le SSTL agus Telespazio fa leth, fhastadh gus an lìonra ùr-nodha seo a leasachadh. Fhuair MoonLight maoineachadh tùsail de 153 millean euro bho Choinneamh Comhairle Mhinistreil an ESA, le dùil ri tuilleadh maoineachaidh san àm ri teachd.

Tha buannachdan mòra ann an lìonra de saidealan gealaich a tha coisrigte do sheòladh agus conaltradh. Leigidh e le miseanan le sgioba agus robotach tighinn air tìr an àite sam bith air a’ Ghealach, a’ toirt barrachd sùbailteachd agus èifeachdas ann an sgrùdadh. Bidh an reul-bhad MoonLight cuideachd a’ dèiligeadh ri cuingealachaidhean ann an meud luchd-pàighidh, comasan gluasad dàta, agus duilgheadasan conaltraidh a tha mu choinneamh mhiseanan gnàthach. A bharrachd air an sin, le bhith a’ cleachdadh co-sheirbheis cian-chonaltraidh agus seòlaidh faodaidh lùghdachadh cosgais a bhith ann le bhith a’ saoradh àite airson ionnstramaidean saidheansail no bathar.

Tha e coltach gum bi trì gu ceithir saidealan aon-tunna ann an lìonra MoonLight san àm ri teachd ann an suidheachadh ro-innleachdail timcheall na gealaich. Is e an t-amas seirbheisean a thoirt seachad airson a h-uile misean prìobhaideach agus stèidheachd, le plana ballrachd gus dèanamh cinnteach à ion-obrachadh eaconamach. Gus an siostam a dhearbhadh, tha ESA an dùil saideal taisbeanaidh Lunar Pathfinder a chuir air bhog ann an 2025. Bidh an saideal seo a’ taisbeanadh a chomasan ann an seòladh gealaich agus conaltradh.

Ged a tha na h-adhartasan sin gealltanach, tha Sìona air adhartas mòr a dhèanamh mu thràth ann an cian-chonaltradh gealaich. Ann an 2018, chuir Rianachd Fànais Nàiseanta Shìona an saideal Queqiao-1 a-steach, a tha na shealaidheachd gealaich airson adhbharan conaltraidh.

Mar a thig a’ ghealach gu bhith na mheadhan airson sgrùdadh agus seirbheisean malairteach a dh’fhaodadh a bhith ann, bidh e deatamach gun tèid ceanglaichean lìonra làidir a stèidheachadh. Tha solas na gealaich agus iomairtean coltach ris deiseil gus miseanan gealaich ath-nuadhachadh agus an t-slighe a dhealbhadh airson àm ri teachd far nach eil crìochan aig rannsachadh.

CÀBHA

1. Dè an adhbhar a th' aig Moonlight?

Tha Moonlight ag amas air seirbheisean seòlaidh is conaltraidh a thoirt seachad airson miseanan gealaich, a leigeas leotha tighinn air tìr an àite sam bith air a’ Ghealach.

2. Ciamar a gheibh Moonlight buannachd do mhiseanan san àm ri teachd?

Bheir Moonlight aghaidh air cuingealachaidhean ann an meud luchd-pàighidh, comasan gluasad dàta, agus duilgheadasan conaltraidh a tha mu choinneamh mhiseanan gnàthach. Leigidh e cuideachd le dùthchannan fànais agus companaidhean le buidseatan cuibhrichte sgrùdadh nas èifeachdaiche a dhèanamh air a’ Ghealach.

3. Cò a tha os cionn pròiseact Moonlight?

Tha pròiseact Moonlight air a stiùireadh le dà cho-bhanntachd: aon air a stiùireadh le SSTL, a tha a’ toirt a-steach companaidhean leithid SES, Airbus, agus Kongsberg Satellite Services, agus fear eile air a stiùireadh le Telespazio, a tha a’ toirt a-steach companaidhean leithid Thales Alenia Space agus Inmarsat.

4. Cuin a thèid saideal taisbeanaidh Lunar Pathfinder a chur air bhog?

Tha ESA an dùil saideal taisbeanaidh Lunar Pathfinder a chuir air bhog, air a leasachadh le SSTL, ann an 2025. Bidh an saideal seo a’ taisbeanadh comasan seòladh agus conaltradh gealaich san àm ri teachd.