Bidh sprèadhadh grèine mòr a’ brosnachadh stoirm magnetach air an Talamh

Tha sprèadhadh mòr bhon ghrèin o chionn ghoirid air buaidh mhòr a thoirt air an Talamh, agus mar thoradh air sin thàinig stoirm geomagnetic. Dh’adhbhraich an tachartas seo gun do ràinig astar gaoithe na grèine timcheall ar planaid astaran nas àirde na 1,980,000 cilemeatair san uair, an cois àrdachadh trì uiread ann an dùmhlachd plasma.

B’ e adhbhar na stoirm geomagnetic seo Ejection Mòr-chrùn (CME), a ràinig timcheall air 12 uair nas tràithe na bha dùil às deidh spreadhadh bhon ghrèin. Tha CME na spreadhadh de phlasma agus magnetachd a thàinig bho ìre a-muigh na grèine, ris an canar an corona. Faodaidh na sprèadhaidhean sin na billeanan de thunnaichean de stuth a chuir a-mach fhad ‘s a tha iad a’ giùlan raon magnetach a tha a ’dol thairis air buaidh magnetach cunbhalach na grèine air na planaidean.

An toiseach, cha tug an sgaoileadh CME sa bhad gu mòr stoirm magnetach air an Talamh. Ach, mar a bha a’ phlanaid againn a’ dol thairis air buaidhean magnaiteach leantainneach an CME, nochd stoirm magnaiteach tlàth clas G1. Dh’ fhaodadh an stoirm seo buaidh a thoirt air raon magnetach na Talmhainn agus dragh a chuir air aimsir fànais.

Tha e deatamach a thoirt fa-near gu bheil comas aig CMEn, gu sònraichte nuair a tha iad air leth cumhachdach, dragh a chuir air bun-structar teicneòlasach na Talmhainn. Faodaidh an aimhreit seo buaidh a thoirt air siostaman leithid grids lùtha, ionadan dàta, lìonraidhean cian-conaltraidh, còmhdhail, saidealan agus lìonraidhean IT. Tha an CME o chionn ghoirid air oscillations adhbhrachadh ann an raon magnetach a-muigh na Talmhainn, a’ comharrachadh a bhuaidh bhuaireasach air àrainneachd ar planaid.

A dh'aindeoin nan cunnartan agus na buaireadh a dh'fhaodadh a bhith co-cheangailte ris na lasraichean grèine sin, faodaidh iad cuideachd auroras iongantach a chruthachadh ann an roinnean pòla na Talmhainn. Tha na taisbeanaidhean brèagha seo de sholas mar thoradh air ionsan le dealan ann an àile na Talmhainn a’ bualadh le ocsaidean agus dadaman nitrigin anns na roinnean pòla.

Fhad ‘s a tha luchd-saidheans a’ cur luach air bòidhchead nan iongantasan nàdurrach sin, tha am prìomh fòcas aca air a bhith a’ tuigsinn a’ chron a dh’ fhaodadh lasadh grèine agus CMEn adhbhrachadh do shiostaman teicneòlach na Talmhainn. Tha luchd-rannsachaidh gu dìcheallach a’ sgrùdadh nan tachartasan sin gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air na buaidhean aca agus gus ro-innleachdan a leasachadh gus bun-structar èiginneach a dhìon.

Mìneachaidhean:

- Stoirm geomagnetic: buaireadh ann an magnetosphere na Talmhainn air adhbhrachadh le clisgeadh gaoithe grèine. Faodaidh e buaidh a thoirt air siostaman teicneòlach agus aimsir fànais.

- Luas gaoithe grèine: An astar aig a bheil gaoth na grèine, sruth de ghràineanan air an sgaoileadh leis a’ Ghrian, a’ siubhal.

- Dùmhlachd plasma: An dùmhlachd de ghràineanan le dealan, ris an canar cuideachd plasma, ann an àite sònraichte.

- Eilgeadh mòr coronal (CME): spreadhadh cumhachdach de phlasma agus magnetachd a tha a’ spreadhadh bho ìre a-muigh na grèine, an corona.

- Aurora: Taisbeanadh de sholas nàdurrach ann an speur na Talmhainn, a chithear sa mhòr-chuid anns na roinnean pòla, air adhbhrachadh le eadar-obrachadh eadar gaoth na grèine agus àile na Talmhainn.

